Hero Motos amplía su operación en Colombia con el lanzamiento de Power Pro, una nueva marca de lubricantes multimarca dirigida a propietarios de motocicletas de diferentes fabricantes. Con esta apuesta, la compañía busca ingresar a un segmento que registra un consumo superior a los 50 millones de litros anuales en el país.
La iniciativa hace parte de la estrategia de diversificación de la empresa, que busca ampliar sus fuentes de ingresos más allá de la fabricación y comercialización de motocicletas. Asimismo, pretende fortalecer su participación en el mercado de productos para el mantenimiento de estos vehículos y llegar a nuevos consumidores.
Power Pro inicia operaciones con cuatro referencias diseñadas para atender diferentes necesidades. La primera es 10W-30, formulada para motores de cuatro tiempos utilizados en desplazamientos urbanos y recorridos por carretera, con compatibilidad para sistemas de embrague húmedo. La segunda es 20W-50, dirigida a motocicletas de trabajo y todoterreno que funcionan bajo condiciones de mayor exigencia.
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El portafolio también incluye Scooter 10W-50, un lubricante de tecnología sintética para scooters y maxi scooters con transmisión automática CVT, y Sintético 10W-30, desarrollado para motores de cuatro tiempos de alto rendimiento, especialmente aquellos con configuración de cuatro válvulas.
De acuerdo con Hero Motos, los productos contienen componentes que contribuyen a reducir el desgaste de las piezas internas del motor, conservar la estabilidad del aceite ante los cambios de temperatura, limitar la acumulación de depósitos y prevenir la oxidación durante el periodo de uso recomendado.
¿Cuál es la meta de Hero Motos con Power Pro en Colombia?
En cuanto a su estrategia de distribución, la compañía proyecta llevar Power Pro a más de 1.800 puntos de venta, entre concesionarios, talleres autorizados y establecimientos especializados en repuestos para motocicletas.
Las estimaciones comerciales indican que, después de los primeros seis meses de operación, la marca podría alcanzar ventas mensuales de 174.113 litros, equivalentes a ingresos cercanos a $3.763 millones al mes.
Mónica Delgado Barreneche, CEO de Hero Motos Colombia, señaló que el lanzamiento permitirá ampliar la participación de la compañía en el sector de las motocicletas y establecer vínculos comerciales con usuarios que conducen vehículos de otras marcas.