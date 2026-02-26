Hero acelera su expansión y revela planes para 2026 tras un crecimiento histórico en Colombia

Luego de cerrar 2025 como la marca de mayor crecimiento en el mercado nacional, Hero Motos proyecta consolidar y ampliar su presencia en Colombia durante 2026, apalancada en los resultados récord alcanzados el año anterior.
Y es que la compañía registró un incremento del 116 % frente a 2024, completó 16 meses consecutivos liderando el crecimiento del sector, alcanzó una participación de mercado del 9 % y matriculó 83.400 motocicletas, posicionándose como la sexta marca más vendida del país.
Este desempeño se dio en un contexto de expansión general de la industria. De acuerdo con la Cámara de la Industria de Motocicletas de la ANDI y Fenalco, en 2025 se superó el millón de motocicletas vendidas, lo que ubicó a Colombia entre los diez mercados más importantes del mundo. En este escenario, Hero consolidó su relevancia como uno de los principales dinamizadores del sector, tanto por volumen como por crecimiento sostenido.
La estrategia de la compañía, basada en una comunicación más cercana, el ingreso a nuevos segmentos y la ampliación de su red comercial, sentó las bases para las proyecciones de 2026.
Resultados que respaldan las proyecciones de Hero para 2026
Al cierre de 2025, Hero contaba con 296 puntos de venta y una cobertura del 90 % del territorio nacional tras la apertura de 106 nuevos establecimientos. Esta expansión fortaleció su presencia en regiones como Oriente y Antioquia, y consolidó su liderazgo en el Pacífico, el Centro y el Norte del país. A esto se sumó el fortalecimiento del servicio posventa con 436 talleres y 1.142 tiendas de repuestos, respaldados por una garantía de cuatro años o 50.000 kilómetros.
El portafolio también será un eje clave en la estrategia para 2026. Durante 2025, la Familia Hunk creció más del 50 %, la Hunk 160 se mantuvo como líder de su segmento y la Hunk 125 cerró el año en el top 5. Por su parte, la Familia Eco registró crecimientos superiores al 30 % y la Familia Xpulse, con el lanzamiento de la Xpulse Rally, alcanzó una participación del 10 % en el segmento doble propósito.
Estos resultados respaldan la apuesta de la marca por las motos de calle, las cilindradas de 125 cc y los modelos entre 160 cc y 200 cc, así como por las motocicletas On/Off, uno de los segmentos de mayor dinamismo en el país.
Para este nuevo año, uno de los focos será el desarrollo del segmento de scooters, actualmente equivalente al 5 % del portafolio. Hero busca ampliar su presencia en las cilindradas de 110 cc, 125 cc y 160 cc, con el objetivo de incrementar su participación hasta un rango entre 17 % y 20 % durante 2026 y contribuir a que esta categoría alcance el 10 % del mercado total. La compañía prevé que este crecimiento impulse una movilidad más ligera, urbana y accesible.
En el ámbito industrial, las proyecciones también están ligadas al fortalecimiento de su operación en Villa Rica, donde se ubica su planta, la primera fuera de India y la única en América Latina. También cabe resaltar que toda la operación de Hero genera más de 900 empleos directos y 3.000 indirectos, e integra procesos de manufactura sostenible, eficiencia energética y gestión responsable del agua. Para 2026, la compañía prevé ampliar su capacidad productiva y avanzar hacia una meta de 150.000 motocicletas al año.
Con este panorama, Hero encara 2026 con una visión de crecimiento sostenido, enfocada en fortalecer su liderazgo, ampliar su impacto en empleo y desarrollo regional, y consolidar su papel como uno de los actores más relevantes del sector motociclista en Colombia. Apoyada en su desempeño histórico, la compañía busca seguir dinamizando la industria y responder a las necesidades de movilidad, trabajo y transporte de millones de colombianos.