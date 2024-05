- Publicidad -

El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán, en entrevista con Valora Analitik, entregó más detalles sobre las posibilidades que contempla la petrolera para el negocio que tiene en Texas (Estados Unidos) en la cuenca del Permian -en la que produce petróleo y gas con fracking-.

Las operaciones en el Permian iniciaron en 2019 en asociación con la petrolera OXY. En mayo de 2023, el activo alcanzó una producción récord de 100.000 barriles diarios de petróleo equivalente (antes de regalías) y, al corte del primer trimestre de 2024, se produjeron 84.600 barriles de petróleo equivalente por día (antes de regalías).

Desde sus inicios se ha calificado este negocio como uno de los más fructíferos de la compañía: incluso, fue el que más creció -entre enero y marzo de 2024- de las líneas de producción que tiene Ecopetrol y sus filiales con un 64,6 % total: crudo 72,4 % y gas natural 55,5 %.

Sin embargo, el contrato con OXY está es sus últimos meses y el mercado está a la espera de qué va a suceder con el Permian una vez termine el acuerdo. Sobre todo, si la venta de este activo está entre los planes de Ecopetrol.

Al respecto, Ricardo Roa Barragán le dijo a Valora Analitik: “en primer lugar, se están haciendo evaluaciones permanentes sobre el desempeño del activo. Segundo, evaluaciones permanentes sobre lo que representa en términos de la utilidad, Ebitda y reservas, todo esto lo estamos contemplando”.

Roa aseguró que hay unas cláusulas especiales que rigen al negocio y, por ahora, siguen en revisión. “Es una decisión que, en su momento, se tendrá que poner en conocimiento de la Junta Directiva, tanto de Ecopetrol como del Permian”.

Entre tanto, el ejecutivo manifestó que la empresa debe desarrollar nuevas expectativas sobre la posibilidad de mantener el activo en Estados Unidos o tomar la decisión de una desinversión.

“Por ahora, sigue en evaluación. Está reportando unos buenos indicadores en términos de la rentabilidad del activo y de lo que representa para el Ebitda del Grupo. Y, aunque suene raro pese a ser fracking, es uno de los activos menos contaminantes que tiene Ecopetrol en el momento en el portafolio”, manifestó Roa.

Ante la pregunta de por qué se contemplaría no seguir con estas operaciones, el presidente de la petrolera respondió: “es que no es que estemos contemplando no seguir, sino que los contratos tienen unos vencimientos, es una relación con unas condiciones que están preestablecidas, estos activos no tienen una vida útil tan de largo plazo”.

Añadió que activos como el que tienen en el Permian de Ecopetrol maduran y se completan muy rápido. “De modo que, en esa dinámica, es que hay que ir evaluando permanentemente cuál es el desempeño. Incluso, hay unos indicadores mucho mejores de los planes de negocio y, en ese sentido, es que tenemos que seguir evaluando”.

¿Y los pilotos de fracking que adelantaba Ecopetrol en Colombia?

En medio de la conversación por el futuro de las operaciones del Permian de Ecopetrol, Valora Analitik preguntó a Ricardo Roa sobre el futuro del fracking en Colombia, sobre todo, en lo que respecta a la petrolera.

Cabe recordar que, con la llegada del presidente de Colombia, Gustavo Petro, se cancelaron los dos pilotos que fracking que tenía Ecopetrol -en Santander- pendientes de licencias para usarlos como laboratorio y así conocer cuál sería el comportamiento de esta práctica en el suelo y subsuelo del país.

Asimismo, se tramita en el Congreso de la República una ley que busca prohibir, definitivamente, el fracking en Colombia. Sin embargo, si se cae el proyecto, ¿qué pasaría con esta actividad en Ecopetrol?

Roa Barragán aseguró que los contratos de los pilotos ya fueron cerrados, liquidados y retirados del portafolio.

“Ecopetrol lo que sí viene haciendo es, en lo tradicional, seguimos trabajando para buscar -con el acuerdo anunciado en abril con Parex- la posibilidad de desarrollar nuevas exploraciones, pero asociadas muy rápido a producción a infraestructura existente, a la idea de desarrollar a través de poliductos movimientos importantes de estos recursos y esa es la apuesta a seguir”, precisó Roa.

Indicó que la campaña exploratoria de la compañía sigue firme y en pie. “No solo en la expectativa que tenemos de desarrollar las reservas en el offshore de gas natural, sino también internamente. En tener mayor aprovechamiento para el Piedemonte Llanero, en Caño Sur, ya que son activos que todavía tienen mucho potencial para aportar a reservas y producción a Ecopetrol”.

Pero ¿por qué cancelar los pilotos de fracking en Colombia teniendo el caso exitoso del Permian en Estados Unidos? Según el presidente de la compañía, la decisión no se puede basar en el ejemplo del activo que opera en Texas, porque son geologías diferentes.

“Son sitios distintos, son afectaciones distintas. Allá hay un desierto, empecemos por ahí, pero también cuentan con otras tecnologías: es una suma de elementos que hacen que sea diferente pensar en fracking en Colombia versus el que se desarrolla en Estados Unidos”, señaló Roa.