Entrega de medicamentos en Colombia podría cambiar radicalmente con nuevo proyecto de ley

Un nuevo proyecto de ley busca modificar sustancialmente la entrega de medicamentos en Colombia, como medida para aliviar la presión sobre un sistema que se mantiene colapsado.
La iniciativa pretende ser un alivio ante la gran cantidad de solicitudes que se presentan a diario en los diferentes dispensarios de las EPS.
Hay que tener en cuenta que una de las mayores y más recurrentes quejas sobre el sistema de salud, según las mismas EPS, es la demora en la entrega de medicamentos en Colombia.
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Con esto como base, el proyecto busca que los actores del sistema despachen los tratamientos directamente a la vivienda del usuario, garantizando el transporte técnico adecuado según los requerimientos del producto.
Así mismo, el documento modifica el esquema de entrega cuando el gestor farmacéutico no cuenta con el inventario completo, obligando al responsable del despacho a realizar el envío posterior del producto pendiente hasta la casa del usuario.
Finalmente, la propuesta plantea un sistema centralizado para rastrear inventarios en tiempo real, junto con herramientas para redistribuir excedentes entre entidades y evitar el desabastecimiento en el país.
Beneficiarios del posible nuevo sistema de entrega de medicamentos en Colombia
- Pacientes con enfermedades de alta complejidad o de largo plazo
- Adultos mayores y personas con discapacidad
- Habitantes de zonas rurales, dispersas o de difícil acceso
- Madres cabeza de familia y sectores vulnerables
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El proyecto ya fue radicado en el Senado de la República y superó su primer debate en la Comisión Séptima. Sin embargo, para convertirse en ley de la República, deberá completar tres debates adicionales.