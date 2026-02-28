El negocio de los viajes en Colombia está cambiando de forma acelerada. Más turismo interno, nuevos destinos internacionales en el radar y una recuperación llamativa hacia Venezuela marcan la dinámica de 2025, según cifras reveladas por Kayak.
En conversación con Valora Analitik, Alejandro Lombana, director comercial de Kayak para Latinoamérica, explicó cómo se están moviendo las búsquedas de los colombianos y qué implicaciones tiene esto para aerolíneas, hoteles y empresas del sector.
Brasil despega y Madrid se ajusta
El top cinco de destinos internacionales más buscados desde Colombia lo encabeza Madrid, que mantiene el liderazgo por conectividad y mayor oferta aérea. Sin embargo, registra una caída del 13 % en búsquedas frente al mismo periodo del año pasado.
Le siguen Miami (+6 %) y Punta Cana (+2 %). Pero la verdadera sorpresa es Río de Janeiro, que crece 124 % en búsquedas y se consolida como el destino emergente del año.
“Brasil no estaba en el top 10 hace algunos años. Hoy vemos un interés creciente por explorar nuevos destinos”, señaló Lombana. São Paulo también empieza a escalar posiciones.
El fenómeno responde a mayor oferta aérea, tarifas más competitivas y una tendencia global de diversificación de destinos.
Venezuela crece 4X y se reactiva la conectividad
Uno de los datos más relevantes para el entorno político y empresarial es el crecimiento hacia Venezuela.
Según Kayak, las búsquedas hacia ese país crecieron cuatro veces frente al año anterior. El movimiento coincide con la reactivación de rutas aéreas, mayor frecuencia de vuelos y más aerolíneas operando.
Históricamente ha existido una fuerte conectividad empresarial y familiar entre ambos países. La recuperación de la oferta aérea está impulsando nuevamente la demanda.
Colombia viaja más dentro del país
En la plataforma de Kayak hay más búsquedas de vuelos nacionales que internacionales.
Destinos tradicionales como Santa Marta, Cartagena, San Andrés y Medellín se mantienen fuertes. Sin embargo, Tolú registra un crecimiento de 30 % en búsquedas año contra año, reflejando el interés por destinos alternativos en el Caribe.
El fenómeno no es solo turístico. La interconectividad entre ciudades como Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cali responde también a un alto dinamismo empresarial. Colombia mantiene un fuerte tráfico corporativo interno, lo que explica el volumen doméstico.
Además, la mayor competencia aérea y la posición geográfica estratégica del país han fortalecido a Bogotá como hub regional, impactando positivamente los precios hacia destinos como Miami y Orlando.
Un modelo escalable sin riesgo operativo
Kayak opera bajo un modelo de metabuscador. No vende directamente tiquetes ni genera reservas. Consolida la oferta de aerolíneas, hoteles y rentadoras de autos, y redirecciona al usuario al proveedor elegido.
Su modelo de negocio se basa en acuerdos comerciales por referidos y en una plataforma publicitaria para marcas que buscan impactar audiencias de alto interés en viajes.
Para ingresar a la plataforma, los proveedores deben cumplir estándares tecnológicos y de servicio: capacidad de integración, soporte 24/7 y cumplimiento regulatorio local.
“Somos como un centro comercial digital que agrupa la oferta para que el usuario compare y decida”, explicó Lombana.
Inteligencia artificial: el frente estratégico
La compañía también está acelerando su apuesta tecnológica. Kayak lanzó Kayak.ai, un laboratorio conversacional desarrollado con tecnología de OpenAI, que permite buscar vuelos y hoteles mediante lenguaje natural.
Además, integró un “modo AI” dentro del buscador tradicional. El usuario puede escribir: “Vuelo Bogotá–Miami directo en la mañana del 3 al 10 de marzo”, y el sistema aplica automáticamente todos los filtros.
La plataforma también ofrece herramientas de seguimiento de precios, alertas predictivas y recomendaciones según presupuesto, así como la función “Trips”, que centraliza reservas y envía notificaciones durante el viaje.
En un ecosistema cada vez más complejo, con tarifas diferenciadas, equipajes opcionales y múltiples estructuras de precios, la simplificación se vuelve ventaja competitiva.
2026: Mundial y más dinamismo regional
De cara a 2026, la compañía anticipa un mayor movimiento regional por el Mundial de Fútbol en Norteamérica, que podría impulsar la demanda hacia Estados Unidos, México y Canadá.
Destacado: Punta Cana, uno de los destinos preferidos por los colombianos, apunta a otro año récord en 2026.
Latinoamérica es un mercado estratégico para Kayak. La región combina crecimiento orgánico, alta movilidad y adopción tecnológica acelerada.
“El reto es simplificar la complejidad del viaje y que el usuario sienta que está tomando la mejor decisión”, concluyó Lombana.