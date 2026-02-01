Punta Cana sigue afianzándose como uno de los destinos internacionales más atractivos para los viajeros colombianos. Durante 2025, el Caribe dominicano se ubicó entre los mercados con mayor crecimiento en número de visitantes provenientes del país y las proyecciones para 2026 apuntan a que esta tendencia se mantendrá, apalancada por una mayor conectividad aérea y una oferta turística con costos cerrados y menos gastos imprevistos durante el viaje.
De acuerdo con cifras de Despegar, cerca de 515.500 colombianos viajaron a Punta Cana en 2025. Además, el comportamiento de las búsquedas dentro de la plataforma anticipa un crecimiento promedio del 32 % para 2026.
Uno de los factores que explica este desempeño es el fortalecimiento de la conectividad aérea entre Colombia y República Dominicana. Actualmente, aerolíneas como Avianca, Wingo, Arajet y JetSmart cuentan con vuelos directos entre ambos países, ampliando la oferta disponible para los viajeros.
JetSmart opera rutas directas desde Medellín y Cali, con seis frecuencias semanales, y ofrece alternativas de viaje desde Bogotá con una sola escala. A su vez, Avianca, Arajet y Wingo mantienen vuelos sin escalas desde Bogotá hacia Punta Cana.
El precio promedio del tiquete aéreo ida y regreso por persona se ubica entre $900.000 y $1.500.000.
Las cinco recomendaciones para viajar a Punta Cana
Ante el creciente interés por el destino, Despegar compartió cinco recomendaciones para los colombianos que planean viajar a Punta Cana en 2026, con el objetivo de optimizar la experiencia y evitar sobrecostos.
1. Verificar la documentación antes de viajar: para ingresar a Punta Cana, los colombianos solo necesitan pasaporte vigente.
2. Comprar con anticipación: planear el viaje con tiempo permite acceder a mejores tarifas en vuelos y paquetes. Además del precio, es clave evaluar los beneficios adicionales que ofrecen las cadenas hoteleras, como traslados, mejoras de habitación o créditos para servicios internos.
3. Entender la evolución del modelo todo incluido: el esquema all inclusive en Punta Cana ha evolucionado y hoy incorpora propuestas gastronómicas especializadas, actividades recreativas, experiencias de bienestar y entretenimiento, lo que permite mantener el gasto bajo control durante el viaje.
4. Priorizar vuelos directos o con menos escalas: la mayor conectividad aérea facilita reducir tiempos de traslado. Es importante revisar las opciones de vuelos directos disponibles y aprovechar la cercanía entre hoteles y zonas de interés, ideal para estancias de cuatro o cinco días.
5. Planear un presupuesto más predecible: uno de los principales atractivos del destino es que gran parte del gasto queda cubierto desde la compra del paquete. Además, en Punta Cana es posible pagar tanto en pesos dominicanos como en dólares, lo que facilita una mejor organización de los costos.