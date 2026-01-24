Para 2026, el precio sigue siendo la variable que más pesa en las decisiones de viaje. El 72 % de los viajeros jóvenes dice que el costo define sus planes, según el informe What the Future de Kayak, elaborado a partir de búsquedas de vuelos, hoteles y encuestas en distintos mercados. La medición incluye tiquetes, alojamiento y gastos asociados al destino.
El 28 % de los jóvenes señala que las facilidades de pago en cuotas influyen en cuántos viajes pueden hacer en el año. Ese ajuste también se refleja en la duración: el 64 % planea varias escapadas cortas en lugar de un solo viaje largo y las búsquedas de vuelos para trayectos de uno a cuatro días aumentaron 17 % interanual.
Escapadas cortas y destinos menos saturados
La preferencia por viajes más breves también está moviendo los destinos. El 84 % de los viajeros jóvenes dice que, para 2026, elegiría un destino pequeño o intermedio antes que una gran ciudad. La expectativa es encontrar precios más bajos, menos congestión y mayor disponibilidad.
Ese comportamiento se refleja en las búsquedas. Ciudades secundarias y destinos fuera del circuito tradicional ganaron posiciones frente a capitales.
Entre los destinos emergentes identificados para 2026 aparecen:
- Cork (Irlanda)
- Chongqing y Harbin (China)
- Zakynthos (Grecia)
- La Romana (República Dominicana)
- Luxemburgo
En paralelo, las redes sociales siguen influyendo, pero con otro tipo de contenido. En TikTok, los videos asociados a destinos poco conocidos y escapadas cortas crecieron frente a los grandes destinos urbanos. Destinos que, hasta ahora, tenían menor presión de demanda.
En Colombia, la lógica es similar. Los viajes de corta duración concentran mayor volumen de búsquedas y los trayectos de uno a cuatro días crecieron 17 % frente al año anterior.
Fuente: Kayak.
El informe también registra un cambio en la forma de planear los viajes. El 33 % de los viajeros jóvenes dice confiar más en recomendaciones basadas en inteligencia artificial que en sugerencias de amigos o redes sociales. El 28 % considera que estas herramientas son más precisas y se actualizan con mayor frecuencia.
El uso de la IA no está concentrado en armar itinerarios complejos. La mayor parte de las consultas apunta a comparar precios y encontrar fechas más baratas.
Turismo wellness
El descanso aparece como una de las principales motivaciones para viajar en 2026. El 70 % de los viajeros jóvenes afirma que su razón principal para salir es desconectarse.
Las cifras de búsqueda confirman ese comportamiento. El contenido relacionado con viajes de bienestar creció 150 % y las búsquedas de vuelos en clase económica premium desde Colombia aumentaron 52 %.
Imprescindibles del lujo
Fuente: Kayak.
Esa lógica también impacta el tipo de experiencia. Uno de cada cuatro viajeros prefiere actividades al aire libre de baja intensidad combinadas con descanso. Caminatas cortas, naturaleza y alojamientos bien ubicados reemplazan itinerarios exigentes.
Eventos y viajes
Los grandes eventos seguirán moviendo los viajes en 2026. El 94 % de los viajeros jóvenes planea viajar por conciertos, festivales o competencias deportivas. La música encabeza la lista, seguida por eventos deportivos y culturales.
El evento define el destino, pero no necesariamente extiende la duración del viaje.
Los datos no apuntan a un viajero más austero ni más impulsivo, sino a uno más selectivo. El viaje se mantiene como prioridad, pero compite con otras decisiones de gasto y tiempo. Para 2026, la forma de viajar se define menos por el destino y más por variables como precio, duración y descanso.