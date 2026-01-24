Viajes y turismo Estilo de vida Noticias económicas importantes

Turismo en 2026: destinos emergentes, menos estancias largas y más decisiones basadas en precio

Las búsquedas en turismo muestran más viajes cortos, pagos a cuotas y preferencia por destinos menos saturados.

Por: -
Las búsquedas y patrones de consumo anticipan un cambio en la forma de viajar, más ligado a decisiones prácticas que a tendencias. Imagen: Kayak.
Las búsquedas y patrones de consumo anticipan un cambio en la forma de viajar, más ligado a decisiones prácticas que a tendencias. Imagen: Kayak.

Compártelo en:

Para 2026, el precio sigue siendo la variable que más pesa en las decisiones de viaje. El 72 % de los viajeros jóvenes dice que el costo define sus planes, según el informe What the Future de Kayak, elaborado a partir de búsquedas de vuelos, hoteles y encuestas en distintos mercados. La medición incluye tiquetes, alojamiento y gastos asociados al destino.

El 28 % de los jóvenes señala que las facilidades de pago en cuotas influyen en cuántos viajes pueden hacer en el año. Ese ajuste también se refleja en la duración: el 64 % planea varias escapadas cortas en lugar de un solo viaje largo y las búsquedas de vuelos para trayectos de uno a cuatro días aumentaron 17 % interanual.

Escapadas cortas y destinos menos saturados

La preferencia por viajes más breves también está moviendo los destinos. El 84 % de los viajeros jóvenes dice que, para 2026, elegiría un destino pequeño o intermedio antes que una gran ciudad. La expectativa es encontrar precios más bajos, menos congestión y mayor disponibilidad.

Ese comportamiento se refleja en las búsquedas. Ciudades secundarias y destinos fuera del circuito tradicional ganaron posiciones frente a capitales.

Entre los destinos emergentes identificados para 2026 aparecen:

  1. Cork (Irlanda)
  2. Chongqing y Harbin (China)
  3. Zakynthos (Grecia)
  4. La Romana (República Dominicana)
  5. Luxemburgo

En paralelo, las redes sociales siguen influyendo, pero con otro tipo de contenido. En TikTok, los videos asociados a destinos poco conocidos y escapadas cortas crecieron frente a los grandes destinos urbanos. Destinos que, hasta ahora, tenían menor presión de demanda.

En Colombia, la lógica es similar. Los viajes de corta duración concentran mayor volumen de búsquedas y los trayectos de uno a cuatro días crecieron 17 % frente al año anterior.

Turismo en 2026: destinos emergentes, menos estancias largas y más decisiones basadas en precio

Fuente: Kayak.

El informe también registra un cambio en la forma de planear los viajes. El 33 % de los viajeros jóvenes dice confiar más en recomendaciones basadas en inteligencia artificial que en sugerencias de amigos o redes sociales. El 28 % considera que estas herramientas son más precisas y se actualizan con mayor frecuencia.

El uso de la IA no está concentrado en armar itinerarios complejos. La mayor parte de las consultas apunta a comparar precios y encontrar fechas más baratas.

Turismo wellness

El descanso aparece como una de las principales motivaciones para viajar en 2026. El 70 % de los viajeros jóvenes afirma que su razón principal para salir es desconectarse.

Las cifras de búsqueda confirman ese comportamiento. El contenido relacionado con viajes de bienestar creció 150 % y las búsquedas de vuelos en clase económica premium desde Colombia aumentaron 52 %.

Imprescindibles del lujo

Turismo en 2026: destinos emergentes, menos estancias largas y más decisiones basadas en precio

Fuente: Kayak.

Esa lógica también impacta el tipo de experiencia. Uno de cada cuatro viajeros prefiere actividades al aire libre de baja intensidad combinadas con descanso. Caminatas cortas, naturaleza y alojamientos bien ubicados reemplazan itinerarios exigentes.

Destacado: El efecto Bad Bunny: Puerto Rico lideró los viajes de colombianos en 2025.

Eventos y viajes

Los grandes eventos seguirán moviendo los viajes en 2026. El 94 % de los viajeros jóvenes planea viajar por conciertos, festivales o competencias deportivas. La música encabeza la lista, seguida por eventos deportivos y culturales.

El evento define el destino, pero no necesariamente extiende la duración del viaje.

Fuente: Kayak.
Fuente: Kayak.

Los datos no apuntan a un viajero más austero ni más impulsivo, sino a uno más selectivo. El viaje se mantiene como prioridad, pero compite con otras decisiones de gasto y tiempo. Para 2026, la forma de viajar se define menos por el destino y más por variables como precio, duración y descanso.

Síguenos en nuestro canal de noticias de WhatsApp - ValoraAnalitik.com
Tags: Turismo, Turismo mundial, Viajes
Inscríbete a nuestro boletín de noticias
Síguenos en WhatsApp channels
¿Ya eres Premium? Suscríbete acá

También te puede interesar:

Comienza a escribir y presiona enter para buscar