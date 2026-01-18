En 2025, Puerto Rico se convirtió en el destino internacional no tradicional más visitado por los viajeros del país, con un aumento del 80 % en el flujo de turistas entre enero y octubre, de acuerdo con la Encuesta Trimestral de la Asociación Nacional de Agencias de Viaje y Turismo (Anato) .
El resultado responde a una combinación de mayor conectividad aérea, afinidad cultural, diversidad de experiencias y una estrategia de promoción que ha logrado posicionar a Puerto Rico como una alternativa sólida frente a los destinos tradicionales del Caribe y Norteamérica.
Uno de los principales motores de este crecimiento ha sido el fortalecimiento de la conectividad aérea. Actualmente, Puerto Rico cuenta con vuelos directos desde Bogotá y Medellín hacia San Juan, operados por Avianca, con hasta 17 frecuencias semanales. A esto se suma la ruta Medellín–San Juan de JetBlue, que ofrece entre cuatro y siete vuelos por semana.
Esta conectividad ha facilitado el acceso al destino y ha ampliado su alcance entre distintos perfiles de viajeros colombianos, desde turistas hasta viajeros corporativos y asistentes a eventos. Además, ha contribuido a cambiar la percepción de la isla, que hoy se asocia con una oferta más urbana y cultural.
En los primeros seis meses de 2025, Puerto Rico registró cerca de 1,08 millones de visitantes con estancia, lo que representó un crecimiento del 6,5 % frente al mismo periodo de 2024. La demanda de alojamiento aumentó 7 %, alcanzando 4,2 millones de noches de hotel, mientras que el aeropuerto internacional de San Juan reportó un incremento del 7 % en llegadas.
Este dinamismo tiene un impacto directo en el empleo. El turismo representa cerca del 9,6 % de los puestos de trabajo en la isla y la ocupación hotelera se mantiene en niveles elevados. Durante algunos fines de semana de alta demanda, la ocupación ha superado el 80 %, consolidando a Puerto Rico como uno de los destinos líderes del Caribe.
Eventos globales que impulsan el posicionamiento de Puerto Rico
Un componente clave de este auge ha sido la apuesta por los grandes eventos como catalizadores económicos. Entre julio y septiembre de 2025, la residencia “No me quiero ir de aquí” de Bad Bunny se convirtió en uno de los acontecimientos culturales más relevantes en la historia reciente de la isla.
Con 31 conciertos y más de 460.000 asistentes, el evento generó decenas de millones de dólares en ventas de entradas y consumo, además de un impacto económico estimado entre US$379 y US$713 millones, equivalente a cerca del 0,25 % del PIB de Puerto Rico.
Inversión y hoteles
El crecimiento turístico viene acompañado de una fuerte expansión hotelera y de inversiones en infraestructura. En 2025 se dio la apertura del Four Seasons Resort and Residences Puerto Rico, mientras avanzan proyectos como el Mandarin Oriental Resort Puerto Rico y la restauración del histórico Hotel El Convento en el Viejo San Juan.
Destacado: Costa Rica registra récord de turistas colombianos en 2025.
A esto se suman nuevos desarrollos en ciudades como Ponce y Dorado, así como inversiones en conectividad, energía y servicios públicos, que buscan garantizar estabilidad operativa y atraer capital de largo plazo.