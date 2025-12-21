En 2025, Costa Rica registró el mayor número de turistas colombianos de los últimos años. De acuerdo con cifras del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), con base en datos de la Dirección General de Migración y Extranjería, entre enero y octubre ingresaron al país 28.300 viajeros provenientes de Colombia, lo que representa un crecimiento de 10% frente al mismo periodo de 2024.
El dato consolida a Colombia como uno de los mercados emisores con mayor crecimiento para Costa Rica en Sudamérica. Según el ICT, mayo y julio fueron los meses con mayor aumento en la llegada de viajeros, lo que muestra un flujo constante a lo largo del año y no concentrado exclusivamente en temporadas altas.
Las cifras migratorias reflejan también la distribución del ingreso de visitantes al país. Entre enero y octubre de 2025, Costa Rica registró más de dos millones de llegadas internacionales por vía aérea. De ese total, alrededor de 1,4 millones ingresaron por el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, en San José.
Este aeropuerto se mantiene como la principal puerta de entrada para los turistas que se desplazan hacia destinos como Monteverde, La Fortuna y el Valle Central, zonas que concentran una parte relevante del turismo.
Perfil del viajero colombiano
Un estudio del ICT, realizado en noviembre de 2025, identifica diferencias en las motivaciones de viaje de los colombianos según su rango de edad. En el segmento de 18 a 24 años, se observa una mayor inclinación por actividades de inmersión cultural, contacto con comunidades locales y experiencias de aventura.
Entre los viajeros de 25 a 35 años, predominan los viajes en pareja, con interés en combinar aventura y naturaleza. Para el grupo de 35 a 44 años, el foco está en viajes familiares que prioricen seguridad, comodidad y opciones de entretenimiento en entornos naturales.
En los rangos de 45 a 54 años y 55 a 64 años, el estudio señala una preferencia por experiencias de ecoturismo de baja exigencia física, así como por estancias orientadas al descanso y el disfrute de playas.
Estas motivaciones se reflejan en las preferencias generales del viajero colombiano: la gastronomía y las playas son los principales intereses (64 %), seguidos por la apreciación de paisajes naturales (59 %) y las experiencias de lujo (27 %).
Colombia gana peso en Sudamérica
Desde la perspectiva del ICT, Colombia se consolida como el segundo mercado más relevante de Sudamérica para Costa Rica. De acuerdo con la entidad, el país representa cerca del 25 % del total de viajeros sudamericanos que llegan al destino.
Para el instituto, este desempeño está asociado a una oferta turística basada en naturaleza, cultura y experiencias alineadas con criterios de sostenibilidad, factores que han permitido mantener el crecimiento del flujo de visitantes colombianos.