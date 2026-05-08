Las reacciones políticas que deja la muerte de Germán Vargas Lleras   

La muerte de Germán Vargas Lleras, confirmada en la noche de este 8 de mayo de 2026, provocó una rápida ola de reacciones desde distintos sectores políticos del país, incluyendo dirigentes de oposición, exfuncionarios, congresistas e incluso figuras que durante años fueron contradictores directos del exvicepresidente.
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Las primeras reacciones comenzaron a conocerse minutos después de que dirigentes cercanos a Cambio Radical y líderes políticos publicaran mensajes de condolencia en redes sociales, destacando el papel de Vargas Lleras como una de las figuras más influyentes de la política colombiana en las últimas décadas.
Uno de los mensajes que más llamó la atención fue el del presidente Gustavo Petro, quien pese a las profundas diferencias políticas que mantuvo durante años con Vargas Lleras, reconoció públicamente su papel dentro del debate nacional.
“Lamento la muerte de Germán Vargas Lleras. Tanto en el Senado como en campaña se comportó como un gladiador. En general contradictor mío, lamento que su seriedad en el debate desaparezca”, escribió Petro en su cuenta oficial de X. El mandatario agregó: “Le envío a su familia mi sentido pésame”.
La reacción del presidente tomó relevancia porque Vargas Lleras se había convertido en uno de los críticos más fuertes del gobierno Petro desde distintos escenarios políticos y mediáticos. En columnas, entrevistas y declaraciones públicas cuestionó varias de las reformas impulsadas por el Ejecutivo y defendió la necesidad de reorganizar la oposición de cara al nuevo escenario político del país.
Otro de los pronunciamientos más destacados fue el del expresidente Iván Duque, quien aseguró que Colombia “pierde a uno de sus mejores hombres”.
“Recibo con dolor la muerte de Germán Vargas Lleras. Construimos una amistad personal sólida y siempre lo recordaré como un verdadero hombre de Estado, un patriota comprometido con las ideas para construir un mejor país”, escribió Duque.
El exmandatario añadió que aprendió de Vargas Lleras “la competencia de las ideas y en el diálogo franco sobre la realidad de Colombia”.
“Nuestro país pierde a uno de sus mejores hombres, y quienes lo respetamos mantendremos vivo su legado. Con María Juliana y mis hijos expresamos solidaridad a todos sus seres queridos y nos unimos en oración”, concluyó.
Durante los últimos años, Vargas Lleras mantuvo cercanía política con sectores del centro y la derecha colombiana, especialmente frente a debates relacionados con seguridad, infraestructura, economía y reformas institucionales.
Las condolencias también llegaron desde sectores de oposición y desde dirigentes que históricamente tuvieron posiciones distintas a las del exvicepresidente.
El candidato presidencial Iván Cepeda publicó: “Expreso mi solidaridad y condolencias a la familia y los seguidores políticos de Germán Vargas Lleras. A pesar de nuestras diferencias, tuvimos una relación cordial y respetuosa”.
Por su parte, el senador Mauricio Gómez Amín aseguró que “hoy Colombia despide a un hombre que dedicó su vida al servicio público, a la defensa de la democracia y a la construcción de un mejor país”.
El congresista también señaló: “Se va un patriota, un ejecutor incansable y un colombiano que jamás fue indiferente frente al destino de la nación”.
En su publicación agregó que Vargas Lleras “deja una huella imborrable en la historia de Colombia” y destacó “su carácter, su capacidad de trabajo y su amor por la patria”.
Otra de las voces que reaccionó rápidamente fue la senadora Paloma Valencia, quien lamentó el fallecimiento del exvicepresidente y resaltó su papel dentro de la oposición política en Colombia.
“Con profundo dolor lamento el fallecimiento del doctor Germán Vargas, un gran estadista y un incansable gladiador por Colombia y su democracia”, escribió.
La candidata presidencial aseguró además que “su partida deja un vacío enorme en el corazón de la oposición” y envió un mensaje de solidaridad a su familia, especialmente a su hija Clemencia Vargas y a sus hermanos Enrique y José Antonio Vargas Lleras.
Vargas Lleras y un legado político que marcó varias décadas
La muerte de Germán Vargas Lleras cierra una de las trayectorias políticas más influyentes del país en las últimas décadas.
Fue senador, ministro del Interior, ministro de Vivienda, vicepresidente de Colombia y candidato presidencial. Además, consolidó a Cambio Radical como una de las principales fuerzas políticas del país y tuvo un papel clave en proyectos de infraestructura, vivienda y desarrollo urbano durante distintos gobiernos.
En los últimos años, su estado de salud había reducido significativamente su presencia pública y política. Vargas Lleras enfrentó tratamientos médicos relacionados con problemas neurológicos y oncológicos, situación que había generado preocupación recurrente dentro de sectores políticos y empresariales.