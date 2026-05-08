Murió Germán Vargas Lleras, uno de los políticos más influyentes de Colombia 

Germán Vargas Lleras, uno de los dirigentes más influyentes de la política colombiana en las últimas décadas, falleció este 8 de mayo a los 64 años, luego de varios años enfrentando complejos problemas de salud que habían reducido progresivamente su presencia pública y política.
Su muerte marca el cierre de una de las carreras más extensas y determinantes dentro del escensario político colombiano. Vargas Lleras fue senador, ministro, vicepresidente de la República y candidato presidencial, además de convertirse en la principal figura del partido Cambio Radical y en uno de los dirigentes con mayor capacidad burocrática y electoral del país.
Durante los últimos años, el exvicepresidente había enfrentado un delicado estado de salud relacionado con tratamientos oncológicos y complicaciones neurológicas. En marzo de 2026 crecieron nuevamente las preocupaciones sobre su condición médica, luego de que dirigentes políticos de distintos sectores enviaran mensajes públicos de apoyo y recuperación.
Medios y personas cercanas habían señalado que Vargas Lleras estaba bajo tratamiento contra un cáncer relacionado con un tumor y que permanecía bajo estricta supervisión médica. También se conoció que había sido sometido a intervenciones quirúrgicas tanto en Colombia como en Estados Unidos.
Vargas Lleras, el político que dominó buena parte del poder en Colombia
Nacido en Bogotá el 19 de febrero de 1962, Germán Vargas Lleras pertenecía a una de las familias políticas más tradicionales del país. Era nieto del expresidente Carlos Lleras Restrepo y provenía de una línea histórica ligada al liberalismo colombiano.
Abogado de la Universidad del Rosario y con estudios en España sobre gobierno y administración pública, comenzó su carrera política desde muy joven. Fue concejal, representante a la Cámara y luego senador durante cuatro periodos consecutivos entre 1994 y 2008. En 2006 obtuvo una de las votaciones más altas del país para el Congreso.
Su carrera tuvo un ascenso definitivo durante el gobierno de Juan Manuel Santos. Primero ocupó el Ministerio del Interior y Justicia, luego el Ministerio de Vivienda y posteriormente llegó a la Vicepresidencia de la República entre 2014 y 2017.
Desde esos cargos consolidó una imagen de ejecutor político y administrador eficiente, especialmente por el impulso a programas de infraestructura, vivienda y obras públicas.
El deterioro de salud de Vargas Lleras se convirtió en un tema recurrente desde 2016, cuando sufrió un episodio convulsivo asociado a un meningioma benigno, un tumor cerebral que obligó a una intervención quirúrgica.
En años posteriores volvió a enfrentar procedimientos neurológicos y tratamientos especializados. En 2025 y 2026 su estado generó nuevas alertas, especialmente tras someterse a cirugías en la Fundación Santa Fe de Bogotá y continuar tratamientos médicos en Houston, Estados Unidos.
Aunque había reaparecido brevemente en videos políticos y columnas de opinión, su presencia pública disminuyó drásticamente en los últimos meses.
Tres campañas presidenciales y una influencia permanente
Vargas Lleras aspiró en varias ocasiones a la Presidencia de Colombia. Fue candidato en 2010 y posteriormente en 2018, elección en la que terminó cuarto pese a llegar como uno de los favoritos meses antes del inicio de campaña.
Aunque nunca logró llegar a la Casa de Nariño como presidente, mantuvo una enorme influencia política, especialmente en sectores empresariales, regionales y de infraestructura.
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En sus últimos años se convirtió además en uno de los opositores más duros del gobierno de Gustavo Petro. Desde columnas de opinión y declaraciones públicas cuestionó varias reformas del actual gobierno y defendió la necesidad de reorganizar a la oposición de cara a las elecciones de 2026.
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