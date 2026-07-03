Entrevista | Nuevo MinHacienda: no habrá renegociación de deuda, sino reperfilamiento

El ministro de Hacienda designado, Miguel Gómez Martínez, dijo en entrevista con Valora Analitik que el plan del gobierno de Abelardo de la Espriella no incluye renegociar la deuda de Colombia, sino reperfilarla.
“Quiero ser súper claro: renegociación no, será reperfilamiento. Queremos reperfilar la deuda”, anotó el economista.
Además, dijo: “En los últimos tiempos, con la situación de liquidez, el gobierno (de Gustavo Petro) ha salido a contratar deuda de corto plazo a tasas altísimas y lo primero que tenemos que hacer es tratar de tener un perfil de vencimientos que sea adecuado para las finanzas públicas”.
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Gómez reiteró que no se trata de una renegociación de la deuda: “Es simplemente una sustitución, papeles de deuda por otros que tengan, ojalá, unos plazos un poco más amplios y esperamos que con unas tasas más bajas. Todo esto es para mejorar la tesorería de la Nación que está muy apretada”.
Además, dijo que tras las elecciones que dieron a De la Espriella como ganador de la Presidencia, «hay un hay un contexto mucho más favorable», que se refleja en que las tasas han bajado en las últimas semanas.
«Ojalá continúe eso, ya que quiere decir que desde afuera ven nuestra situación de manera mucho más coherente. No hemos tomado ninguna decisión, pero encuentran que, por lo menos, los anuncios van en la dirección que el mercado espera».
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