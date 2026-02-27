¿Cuáles usuarios podrían ser trasladados de EPS en Colombia por decreto del gobierno Petro?

Un decreto del gobierno del presidente Petro pretende hacer cambios muy importantes en la distribución de usuarios de EPS en Colombia, lo que ha generado preocupación entre los actores privados del sistema, así como analistas locales.
De acuerdo con el Gobierno, la decisión se toma teniendo en cuenta que hay entidades promotoras de servicios de salud que no están cumpliendo con la cobertura en zonas alejadas del país.
Según Acemi, gremio que reúne a las EPS en Colombia, la decisión implicaría el traslado de unos 2,6 millones de colombianos a la Nueva EPS, lo que genera dudas por la capacidad de atención que tenga esta firma, sobre todo por sus altas deudas.
De acuerdo con el decreto, se busca que las EPS solo puedan operar en departamentos y municipios donde cumplan con un umbral mínimo de participación del mercado.
Traslados de EPS en Colombia: ¿Cómo se darían?
Para poner un ejemplo, en departamentos con más de 2 millones de habitantes (como es el caso de Bogotá o de Cundinamarca), solo podrán permanecer las EPS que tengan al menos el 5 % de los afiliados de ese territorio.
Esto quiere decir que, si una EPS no alcanza este porcentaje, deberá salir de ese territorio y sus afiliados serán trasladados administrativamente a otras entidades.
Todavía no hay claridad de cuántos usuarios saldrían de las EPS en Colombia, entre las que están Sura y Compensar dice el Gobierno que el decreto busca reducir la dispersión y concentrar la población en menos aseguradoras por cada zona.