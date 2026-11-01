Errores que afectan hasta en un 40 % la productividad de un proyecto de infraestructura

Expertos advierten que, en el escenario de reactivación del sector constructor, no se pueden cometer errores.
Por lo anterior, explican que las constructoras necesitarán no solo adaptarse a las exigentes condiciones del mercado, sino producir más y mejores proyectos, alineados a la sostenibilidad, reglamentación y productividad.
En ese orden, se evidencian cinco errores a evitar, que pueden llegar a afectar la productividad entre un 40 % y 80 %, según cada caso.
Copiar y pegar especificaciones de diseños anteriores
En construcción, especificar significa establecer las “reglas del juego” de un proyecto: es el acto de detallar en planos el material, la marca y medida exacta de cada componente. Sin embargo, aquí es donde se comete uno de los errores más comunes en la industria, bajo la falsa creencia de que “si funcionó antes, podemos copiarlo y servirá ahora”.
Para Oliva Beltrán, gerente de marketing de ingeniería de Hilti Latinoamérica, cada obra es un mundo distinto donde cambian las condiciones del terreno, el clima, los materiales y los reglamentos locales.
“Especificar no es una receta ni puede ser un ejercicio de copiar y pegar lo de un proyecto anterior por practicidad. Se trata de tomar decisiones informadas, entregando la información completa desde la etapa de cálculo”, sugiere.
Solo el hecho de tener asesoría de ingenieros, desde la etapa de cálculo para definir la solución técnica exacta, puede reducir al menos un 50 % los costos de material y otro 50 % el tiempo de construcción y reprocesos.
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Las especialidades no se comunican
En la “ingeniería de valor”, que se da hoy en el mundo, un proyecto funciona como una unidad, donde la comunicación entre áreas y especialidades es un mandamiento. Muchas veces quien especifica está aislado de las demás áreas, o incluso, cada una de ellas recibe instrucciones por separado. Por ejemplo, una instalación eléctrica puede entrar en conflicto con una hidráulica, y esto se convierte en reprocesos y pérdidas económicas importantes.
Hoy hay soluciones especializadas basadas en tecnología probada a nivel global que permiten integrar.
“Por ejemplo, hemos probado un software propio que permite calcular y diseñar conexiones estructurales, anclajes y varillas de refuerzo en minutos, integrado con entornos BIM, lo que facilita que todas las áreas intervengan y se usen las herramientas de los constructores de manera súper eficiente, ahorrando entre cuatro y seis semanas en mano de obra”, enfatiza Jonathan López Codes & Approvals manager en Hilti Latinoamérica.
Se sustituyen productos por precio
Cuando el área de compras prioriza exclusivamente la reducción del costo, sin que exista coordinación con el equipo técnico, pueden adquirirse soluciones inadecuadas que posteriormente generan sobrecostos significativos por ajustes, sustituciones y retrabajos.
“Si un sistema crítico para la seguridad se sustituye por precio, sin revisar sus certificaciones y desempeño técnico, la obra corre el riesgo de ser rechazada por la supervisión técnica, lo que obliga a retirar materiales ya instalados y genera costos elevados junto con graves retrasos”, advierte López.
Probar en el diseño y no ejecutar con tecnología adecuada
Es común que lo que se ve bien en el plano se complique al llegar a la obra: interferencias entre instalaciones, anclajes que no encajan o medidas que no coinciden.
Cada ajuste de último momento implica tiempo y dinero. Por eso, incorporar tecnología desde las primeras fases del proyecto permite detectar y resolver interferencias en 3D antes de construir, y llevar el diseño a campo con herramientas calibradas que reducen la posibilidad de error humano.
Según Felipe Solano, ingeniero líder de proyectos en Pedelta, “el ingeniero define la geometría y las cargas, y la herramienta propone todas las soluciones que cumplen con las condiciones del diseño, sobre las cuales se pueden hacer ajustes”.
No se involucra a los fabricantes de insumos y herramientas
Otro error está relacionado con desaprovechar las ventajas que los fabricantes de insumos y herramientas ofrecen para acompañar la implementación de estos.
Con frecuencia se subestiman ventajas comparativas como poder tener equipos que trabajan hombro a hombro con los constructores, formando a sus equipos, haciendo seguimiento a los procesos, evitando errores e, inclusive, actualizándolos sobre nuevas ventajas y desarrollos.
Así las cosas, los expertos concluyen que “las mejores decisiones se toman antes de que empiece la obra. Cuando el diseño se piensa para construirse, las especialidades se coordinan y la tecnología y los fabricantes acompañan el proceso, los proyectos se entregan con menos retrabajos, y también con mayor seguridad, cumplimiento de la normativa y atributos sostenibles que benefician a quienes los habitan”.