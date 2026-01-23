Essity fue incluida como compañía líder en sostenibilidad global

Essity fue incluida en la Lista A de la organización ambiental sin ánimo de lucro CDP, en reconocimiento a su liderazgo en transparencia corporativa y desempeño en materia de bosques.
Adicionalmente, la compañía recibió una calificación A- en Clima, lo que ratifica la solidez de su estrategia ambiental y de sostenibilidad a nivel global.
Cabe resaltar que el reconocimiento se otorga tras la evaluación de más de 22.000 empresas de 130 países, que representan cerca de dos tercios de la capitalización del mercado global.
Por su parte, el cuestionario 2025 de CDP analiza criterios como gobernanza, metas ambientales, iniciativas de reducción de impacto y el compromiso con la cadena de valor. Solo el 4 % de las compañías evaluadas logra ingresar a la Lista A corporativa.
Y es que CDP opera la base de datos ambiental más grande del mundo, y su proceso anual de evaluación es reconocido como el principal referente global en transparencia y desempeño ambiental corporativo.
“Este reconocimiento por parte de CDP refleja la dedicación de Essity a prácticas sostenibles a lo largo de toda nuestra cadena de valor. Nuestra ambición de alcanzar la neutralidad de carbono para 2050 y nuestra participación en la iniciativa Science Based Targets desde 2017 siguen siendo pilares centrales de nuestra estrategia”, afirmó Sahil Tesfu, chief strategy & sustainability officer de Essity.
Proyecciones de Essity en materia de sostenibilidad
Los bosques desempeñan un papel clave en la conservación de la biodiversidad y en la mitigación del cambio climático. En este frente, Essity, como comprador global de fibras de madera vírgenes y recicladas trabaja para garantizar que el 100 % de la fibra de madera utilizada provenga de fuentes certificadas, a través de sistemas de Cadena de Custodia de terceros como FSC y PEFC.
En línea con su hoja de ruta climática, Essity avanza hacia la meta de cero emisiones netas en 2050, con un objetivo intermedio de reducir en un 35 % las emisiones de toda su cadena de valor para 2030, que incluye operaciones propias, bienes y servicios adquiridos, transporte, productos y residuos de producción.