¿Está buscando trabajo para temporada alta?: estas son las vacantes disponibles en Colombia

La llegada de fin de año en Colombia, acompañado de las festividades y el incremento del turismo, promueve las compras navideñas y generan un movimiento comercial que impulsa la demanda de productos y servicios en todo el país.
Este dinamismo no solo beneficia a los negocios, sino que también abre la puerta a miles de oportunidades laborales temporales, especialmente en sectores clave como el comercio, la moda, la logística y la atención al cliente.
En ese sentido, empresas reconocidas como Naf Naf, Studio F, Outlet Todo al 50 %, Alkomprar y Alkosto ya se encuentran en búsqueda de personal para reforzar sus equipos durante los últimos meses de 2025 y comienzos de 2026. Estas vacantes son ideales para quienes desean obtener ingresos adicionales, sumar experiencia laboral o incluso proyectarse hacia una vinculación estable en compañías consolidadas.
Sectores con mayor oferta de empleo en la temporada alta
Durante esta época del año, los sectores que más requieren personal son:
- Ventas y asesoría comercial: posiciones para personas con habilidades comunicativas y orientación al cliente, enfocadas en impulsar las compras durante el aumento de la demanda.
- Bodega, logística y transporte: cargos operativos que aseguran el flujo constante de mercancías, vitales para el abastecimiento en fechas de alta rotación como diciembre y comienzos de enero.
- Servicio al cliente: empleos dirigidos a quienes disfrutan interactuar con el público y brindar soluciones oportunas a los requerimientos de los consumidores.
Vacantes disponibles en distintas ciudades
Estas son algunas de las oportunidades destacadas para la temporada alta 2025-2026:
Auxiliar de Bodega Temporada – Armenia, Medellín, Barranquilla, Bogotá, Cartagena, Rionegro
Salario a convenir.
Responsabilidades:
- Gestionar el inventario de la bodega del punto de venta.
- Apoyar en el recibido y despacho de mercancía.
- Colaborar con el equipo de logística para asegurar un flujo eficiente de productos.
- Mantener el orden y limpieza en la bodega.
- Utilizar sistemas como SAP para el control de inventarios.
Requerimientos:
- Técnico en logística o áreas administrativas.
- Experiencia previa en inventarios logística recibido y despacho de mercancía.
- Conocimiento en el uso de SAP o programas similares.
- Disponibilidad para trabajar en horario de centro comercial incluyendo domingos y festivos.
- Vendedora – Temporada Menga Cali
Salario: $1.651.000.
Responsabilidades principales:
- Brindar atención y asesoría amable y personalizada.
- Mantener impecable la exhibición y presentación del punto de venta.
- Apoyar inventario y reposición de productos.
Requisitos:
- Mínimo 1 año de experiencia en ventas presenciales.
- Excelente presentación personal y gusto por la moda.
- Educación: Bachillerato completo.
Impulsador/ logístico – Armenia, Medellín, Pereira, Rionegro y Bogotá
Salario: $ 1.423.500.
Requisitos:
- Actitud positiva, empatía y orientación al servicio al cliente.
- Disponibilidad para trabajar entre el 4 o el 10 de noviembre de 2025 y el 15 de enero de 2026.
- Interés por la moda y las tendencias actuales.
- Habilidad para trabajar en equipo y adaptarse a un entorno dinámico.
Responsabilidades:
- Facilitar el proceso de venta mediante la organización de la bodega y la correcta disposición del producto en el piso de venta.
- Apoyar al equipo logístico durante la temporada decembrina para garantizar una experiencia de compra satisfactoria.
- Brindar un servicio amable y eficiente a clientes, reflejando los valores de marcas como Gef, Punto Blanco, Baby Fresh, Galax y Parfois.
- Contribuir al mantenimiento del orden y la disponibilidad de productos en tienda.
¿Cómo postularse a las ofertas?
Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a Magneto Empleos, cree un perfil profesional completo y luego aplique a las vacantes que más le interesen. El proceso es gratuito y le permitirá acceder a empleos en empresas de prestigio que están fortaleciendo sus equipos para la temporada alta.