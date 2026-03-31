Esta es la multa de $632.200 que más imponen a conductores en Semana Santa por esta razón

Con la llegada de la Semana Santa, se prevé un aumento significativo en el flujo de viajeros por las principales vías del país. En este contexto, las autoridades de tránsito implementarán operativos especiales en las salidas y entradas de las ciudades más importantes, en el marco de los tradicionales planes Éxodo y Retorno, con el propósito de garantizar la movilidad y reducir los riesgos en carretera.
En el caso del corredor Bogotá–Girardot, uno de los más transitados a nivel nacional, se dispondrá de un despliegue superior a 120 agentes de tránsito a lo largo de la vía. Estos uniformados estarán distribuidos en cuatro puntos estratégicos de prevención fija, ubicados en Bogotá, Silvania, Fusagasugá, Chinauta y Girardot, donde se concentrarán labores de control, regulación y orientación a los conductores.
Para fortalecer estos operativos, los agentes contarán con herramientas tecnológicas destinadas a la verificación del cumplimiento de las normas de tránsito. Entre estos elementos se encuentran radares de velocidad y sensores que permiten evaluar las condiciones de los conductores, con especial énfasis en la detección de comportamientos que puedan derivar en infracciones o poner en riesgo la seguridad vial.
De acuerdo con las proyecciones, se espera que más de 650.000 vehículos transiten por este corredor durante la temporada. Este incremento en la movilidad suele estar acompañado de un mayor número de sanciones, debido al incumplimiento de las normas por parte de algunos conductores. En ese sentido, las autoridades reiteran la importancia de acatar la señalización y respetar los límites establecidos para evitar comparendos y, sobre todo, prevenir accidentes.
¿Cuál es la multa de tránsito más frecuente en Semana Santa?
El mayor Adalberto Celemín, integrante de la Dirección de Tránsito y Transporte (DITRA), explicó que la infracción más recurrente en este corredor es el exceso de velocidad. Según indicó, también se presentan sanciones relacionadas con el irrespeto a las señales de tránsito y, en menor medida, incumplimientos asociados a la documentación de los vehículos y conductores.
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“El exceso de velocidad sigue siendo la conducta que más sancionamos en este corredor vial. También encontramos casos de conductores que no respetan la señalización o presentan inconsistencias en la documentación”, precisó el oficial.
Es importante tener en cuenta que el exceso de velocidad está tipificado como una infracción C29 en el Código Nacional de Tránsito, sancionada para 2026 con una multa de $632.200. Por su parte, no acatar las señales de tránsito implica una sanción equivalente a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes, lo que corresponde a un valor cercano a $875.452.
Las autoridades hacen un llamado a los conductores para que planifiquen sus viajes con anticipación, verifiquen el estado técnico de sus vehículos y adopten comportamientos responsables en la vía, con el fin de contribuir a una movilidad segura durante esta temporada de alta afluencia.