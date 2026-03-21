Estados Unidos autoriza la venta de petróleo iraní en alta mar durante 30 días para controlar los precios del crudo

La administración de Donald Trump suspendió por 30 días las sanciones a la compra de petróleo iraní en alta mar, en una decisión orientada a aliviar el alza de los precios internacionales del crudo. La medida se da en medio de la escalada del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán.
Según el secretario del Tesoro, Scott Bessent, la exención permitiría incorporar cerca de 140 millones de barriles al mercado global, lo que ayudaría a reducir la presión sobre la oferta energética.
La licencia autoriza la importación de crudo iraní cuando sea necesario para completar ventas o entregas ya en curso, aunque no está claro si efectivamente ingresarán volúmenes relevantes a Estados Unidos, de acuerdo con CNBC.
La decisión refleja la preocupación de la Casa Blanca por el impacto del encarecimiento del petróleo en la economía, especialmente de cara a las elecciones legislativas de noviembre.
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Tercera flexibilización en medio del conflicto
Se trata de la tercera vez en pocas semanas que Washington flexibiliza sanciones relacionadas con el petróleo de países adversarios, en un intento por contener precios que han superado los US$100 por barril.
La medida también podría beneficiar a China, principal comprador de crudo iraní, dado que los suministros podrían redirigirse hacia Asia y entrar al mercado tras su refinación.
Sin embargo, menciona el medio internacional que la licencia excluye a regiones como Cuba, Corea del Norte y Crimea, y estará vigente hasta el 19 de abril, manteniendo restricciones sobre el acceso de Irán a los ingresos generados.
Analistas del mercado advierten que estas acciones tendrían un efecto limitado si persisten las tensiones en el estrecho de Ormuz, clave para el tránsito de cerca del 20 % del petróleo mundial, lo que mantiene la incertidumbre sobre la efectividad de la estrategia.