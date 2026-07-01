Estas son las empresas petroleras y mineras más grandes de Colombia

Ecopetrol, Drummond y Cerrejón fueron las tres compañías que registraron los mayores ingresos dentro del sector minero-energético en el listado de las 10.000 empresas más grandes de Colombia elaborado por la Superintendencia de Sociedades. La estatal petrolera obtuvo ingresos operacionales por $100,5 billones en 2025, seguida por Drummond ($7,8 billones) y Cerrejón ($4,6 billones).
Otras compañías que se ubicaron en los primeros lugares del escalafón fueron Zijin ($4,1 billones), Frontera Energy ($3,7 billones), Aris Mining ($3,2 billones), Verano Energy ($3,1 billones), Hocol, filial de Ecopetrol, ($2,6 billones), Parex Resources ($1,9 billones) y GeoPark ($1,7 billones).
Al poner la lupa exclusivamente sobre este sector de la economía, la Superintendencia de Sociedades incluyó 177 organizaciones dentro del listado de las 10.000 empresas más grandes. En conjunto, estas reportaron activos por $307,9 billones en 2025, frente a los $353 billones registrados en 2024.
En materia de pasivos, las compañías del sector reportaron $165,6 billones, una reducción frente a los $191,4 billones de 2024. Asimismo, el patrimonio descendió a $142,2 billones, desde los $161,6 billones registrados un año antes.
En cuanto a los ingresos operacionales de 177 compañías, estos se ubicaron en $165,9 billones y tuvieron una variación respecto a 2024 de -14,19 %. En cuanto a las ganancias, estas fueron de $13,28 billones, con una variación negativa de -27,95 %.
Frente a los procesos de insolvencia, el sector tuvo una participación de 3,46 % en el total; pero en 2024 este segmento se ubicó en 4,3 %. En total, los activos en insolvencia empresarial en 2025 se ubicaron en $3 billones.
Cómo les fue a las compañías en ingresos y ganancias
En materia de ingresos, Ecopetrol registró una caída al pasar de $113,9 billones en 2024 a $100,5 billones en 2025. Terpel también reportó una disminución, al pasar de $26,7 billones a $26,3 billones. Por su parte, la Refinería de Cartagena (Reficar) redujo sus ingresos de $25,8 billones a $22,3 billones.
Empresas Públicas de Medellín (EPM) también presentó una leve disminución, al pasar de $20,5 billones a $20,2 billones. Asimismo, Cenit redujo sus ingresos de 9,97 billones a 9,95 billones, mientras que Drummond registró una de las mayores caídas, al pasar de $11,4 billones a $7,8 billones.
La única compañía que, entre las primeras 25 del escalafón, registró un aumento en sus ingresos fue Primax, cuyos ingresos crecieron de $10,5 billones a $11,06 billones.
En cuanto a las utilidades, Ecopetrol redujo sus ganancias de $14 billones en 2024 a $9 billones en 2025. Terpel, por el contrario, las incrementó de $530.755 millones a $628.485 millones. Reficar reportó pérdidas por $821.398 millones, mientras que EPM registró un leve aumento en sus utilidades, superando $4,8 billones.
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Por su parte, Primax, Cenit y Drummond reportaron disminuciones en sus ganancias. El caso más notorio fue el de Drummond, cuyas utilidades pasaron de $957.722 millones en 2024 a $215.285 millones en 2025.