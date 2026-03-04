Esto gana un conductor de aplicación en Venezuela: Cifra en dólares y rentabilidad es alta

Una de las alternativas laborales a las que pueden acceder los ciudadanos venezolanos que cuentan con motocicleta o vehículo particular es la prestación de servicios de transporte a través de aplicaciones digitales, entre las que se encuentra Ridery.
En un contexto marcado por la incertidumbre económica y la inestabilidad de los ingresos formales, muchas personas han optado por esta modalidad como una fuente de sustento.
La conducción mediante plataformas tecnológicas se ha convertido en una opción recurrente para quienes buscan generar recursos de manera independiente.
En el caso de Ridery, la aplicación permite a los conductores registrarse y ofrecer traslados a usuarios en distintas zonas del país. El sistema establece tarifas previamente determinadas y asigna solicitudes de viaje según la ubicación y disponibilidad del conductor.
Los ingresos varían de acuerdo con diversos factores, como la cantidad de horas trabajadas, la frecuencia de los servicios realizados, la demanda en determinadas áreas y el nivel de dedicación.
De forma referencial, un conductor puede obtener entre US$20 y US$50 diarios, cifras que dependen directamente del volumen de viajes completados.
En términos mensuales, estos montos podrían oscilar entre US$600 y US$800, siempre que se mantenga una jornada constante y una alta rotación de servicios.
¿Cuánto es el porcentaje de ganancia por trabajar en Ridery?
La distribución del pago por cada viaje establece que el conductor recibe el 75 % del valor total, mientras que la plataforma retiene el 25 % restante como comisión por el uso de la aplicación y la intermediación tecnológica. No obstante, las ganancias reales pueden variar de manera significativa si la actividad se asume como fuente principal de ingresos o como complemento económico.
Es importante considerar que quienes trabajan bajo esta modalidad suelen cumplir jornadas extensas para alcanzar metas de ingreso. Además, deben asumir costos asociados al mantenimiento del vehículo, combustible, repuestos y posibles reparaciones, lo que incide directamente en la rentabilidad final.
En consecuencia, conducir para plataformas digitales representa una alternativa viable para quienes disponen de un vehículo propio. Sin embargo, antes de incorporarse a este tipo de actividad, resulta fundamental evaluar la demanda en determinadas zonas, los horarios de mayor flujo de usuarios y los gastos operativos, con el fin de determinar si se trata de una opción sostenible a mediano y largo plazo.