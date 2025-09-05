Evite sanciones con la DIAN: Estos impuestos vencen en septiembre de 2025

En septiembre de 2025, los contribuyentes en Colombia deberán estar atentos a los plazos clave para el pago y presentación de impuestos nacionales, ya que durante este mes se concentran varios vencimientos establecidos por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).
Estos vencimientos hacen parte del calendario tributario fijado para 2025 y varían según el último dígito del NIT del contribuyente, sin incluir el de verificación. Es fundamental que empresas y personas naturales que declaran impuestos revisen cuidadosamente las fechas establecidas, pues la extemporaneidad puede generar multas significativas y afectar el cumplimiento fiscal.
A continuación, estas son las fechas más importantes para este mes, con el fin de que los contribuyentes puedan planificar sus pagos y declaraciones a tiempo y cumplir con sus obligaciones tributarias ante la DIAN.
Declaración de renta
Entre el 1 de septiembre y el 26 de septiembre de 2025, las personas naturales cuyos números de identificación tributaria terminen en los números del 27 al 66, deben presentar su declaración de renta correspondiente al año gravable 2024. Las fechas específicas de declaración dependen de los dos últimos dígitos del NIT del contribuyente, y se extienden hasta el 24 de octubre de 2025.
Están obligados a declarar quienes hayan tenido ingresos brutos iguales o superiores a 1.400 UVT ($65.891.000), un patrimonio superior a 4.500 UVT ($211.793.000), o transacciones bancarias, compras, consumos o uso de tarjetas de crédito que superen el umbral de 1.400 UVT. También deben declarar quienes hayan sido responsables del IVA a diciembre de 2024.
Impuestos sobre las ventas (IVA) Bimestral
Entre el 9 y el 22 de septiembre, los responsables del Impuesto sobre las Ventas (IVA), con ingresos brutos a 31 de diciembre de 2024 iguales o superiores a $4.329.980.000 deben presentar y pagar la declaración del bimestre julio – agosto de 2025. La fecha depende del último dígito del NIT.
Impuestos sobre las ventas (IVA) Cuatrimestral
Entre el 9 y el 22 de septiembre los responsables del Impuesto sobre las Ventas (IVA), con ingresos brutos a 31 de diciembre de 2024 inferiores a $4.329.980.000 deben presentar y pagar la declaración del cuatrimestre mayo – agosto de 2025. La fecha depende del último dígito del NIT.
Retención en la Fuente
Entre el 9 y el 22 de septiembre, todos los agentes de retención y/o autorretenedores del Impuesto sobre la Renta y Complementarios deben presentar la declaración correspondiente al mes de agosto de 2025 y pagar las retenciones y autorretenciones practicadas. Cada fecha se asigna de acuerdo con el último dígito del NIT del contribuyente.
Impuesto a la Gasolina y ACPM
Hasta el 12 de septiembre, los responsables del Impuesto Nacional a la Gasolina y al ACPM deberán presentar y pagar la declaración correspondiente al mes de agosto de 2025. Este plazo se aplica independientemente del NIT del contribuyente.
Recomendado: DIAN cierra 21 establecimientos en Bogotá por incumplir con la facturación electrónica
Impuesto al Carbono
Hasta el 12 de septiembre, los responsables del Impuesto Nacional al Carbono deberán declarar y pagar el bimestre julio – agosto de 2025. El plazo es el mismo para todos los Números de Identificación Tributaria (NIT).
Declaración y pago del Régimen Simple de Tributación (RST)
Entre el 9 y el 22 de septiembre, los contribuyentes inscritos en el Régimen Simple de Tributación -RST- deben presentar y pagar la declaración bimestral correspondiente a los meses de julio y agosto, mediante el Formulario 260. La fecha de presentación y pago de la declaración depende del último dígito del NIT del contribuyente.
Declaración informativa precios de transferencia y documentación comprobatoria
Entre el 9 y el 22 de septiembre, los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios sujetos al régimen de precios de transferencia deben presentar su declaración informativa y la documentación comprobatoria. La fecha de vencimiento para declarar depende del último dígito del NIT.
IVA prestadores de servicios desde el exterior
Hasta el 12 de septiembre, los prestadores de servicios desde el exterior deben presentar y pagar la declaración de IVA del bimestre julio – agosto de 2025. El plazo es el mismo para todos los Números de Identificación Tributaria (NIT).
Impuesto al patrimonio
Hasta el 12 de septiembre, los contribuyentes cuyo patrimonio líquido a 1º de enero de 2025 tenga un valor igual o superior a 72.000 UVT ($ 3.585.528.000), deben hacer el pago de la segunda cuota del impuesto al patrimonio. El plazo es el mismo, independientemente del NIT.
Impuestos a las Bebidas Azucaradas y Alimentos Ultraprocesados
Finalmente, hasta el 12 de septiembre, los responsables del Impuesto a las bebidas ultraprocesadas azucaradas y productos comestibles ultraprocesados industrialmente y/o con alto contenido de azúcares añadidos, sodio o grasas saturadas, deberán declarar y pagar el bimestre julio – agosto de 2025, independientemente del Número de Identificación Tributaria (NIT).