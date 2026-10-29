Expopet regresa a Medellín con adopciones, experiencias y bienestar animal

Plaza Mayor Medellín será el escenario de la segunda edición de Expopet. La feria del bienestar animal organizada por Corferias tendrá lugar del 27 al 29 de noviembre y se instala con una propuesta que combina muestra comercial, formación y entretenimiento para tutores y animales de compañía.
Según cifras recientes del sector, Antioquia es hoy el departamento con mayor proporción de hogares con animales de compañía en el país, y la capital de Antioquia es la segunda ciudad con más tenencia a nivel nacional, lo que consolida a este evento como una cita clave para la región.
Como parte de esta experiencia, Expopet presentará la Escuela Viajera de la Felicidad Perruna, una experiencia inmersiva pensada para fortalecer los vínculos a través del juego, con dinámicas sensoriales que estimulan el olfato, el tacto y la audición de los perros.
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A eso también se suman las jornadas de adopción responsable como un eje central del evento.
La cita, además, fortalecerá la articulación entre el sector privado y las políticas públicas de tenencia responsable que ya adelanta la ciudad, como la identificación con microchip y los programas de esterilización.
Tenga en cuenta que los asistentes deberán presentar el carné de vacunación de sus peludos, y que los perros de manejo especial deberán cumplir con las condiciones de ley, como el uso de bozal, además de portar pechera, estar identificados y permanecer acompañados en todo momento.