Fabricato escala casi 10 % en Bolsa de Colombia

El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia finaliza la jornada del 11 de diciembre de 2025 en 2.114,11 puntos registrando una variación negativa de – 0,26 %.
El acumulado anual del índice se conserva positivo y presenta un cambio acumulado (YDT) de 53,25 %.
Desde nuestra perspectiva técnica, el índice MSCI Colcap conserva su tendencia alcista en el marco de tiempo diario. La primera zona de soporte estaría en los 2.080 puntos. En cuanto a su nivel de resistencia quedaría señalada en los 2.124 puntos.
Al finalizar la rueda de negocios, el mercado de acciones colombiano registró un volumen de operaciones de $170.202 millones, mostrando una importante variación positiva de 65,80 % con respecto a la jornada inmediatamente anterior cuando se movilizaron $102.653 millones.
Recomendado: Estos son los “motores” que moverán el mercado bursátil colombiano en 2026: Aval Casa de Bolsa
Los tres títulos más activos en temas de volumen durante la jornada fueron:
- Grupo Cibest preferencial (PFCibest – 1,58 %) se ubica en primer lugar en este ítem, movilizando $50.137 millones al finalizar el día.
- En el segundo puesto encontramos a Grupo Éxito (Éxito – 0,11 %) que negoció $32.739 millones.
- Finalmente, en la tercera casilla del listado tenemos Grupo Cibest ordinaria (Cibest + 0,69 %) que transó un monto de $23.192 millones.
En una jornada negativa para el índice MSCI Colcap estos fueron los tres activos con mayores retrocesos
- En el primer lugar, Bac Holding International Corp. (BHI) que retrocede –2,44 %.
- En la segunda casilla, los títulos de Davivienda preferencial (PFDavivienda) que caen – 2,15 %.
- Finalmente, las acciones de Enka (Enka) que bajaron – 2,01 %.
Las acciones de Fabricato (Fabricato) suben 9,67 % y se establecen como el activo con mejor desempeño de la jornada.
Información técnica.
Cibest, BHI, Bogotá, BVC, Celsia, Cemargos, CNEC, Conconcret, Corficolcf, Ecopetrol, Enka, ETB, Éxito, GEB, Grubolivar, Grupoargos, Gruposura, ISA, Mineros, Nubank, PFAval, PFCibest, PFCemargos, PFCorficolcf, PFDavvnda, PFGrupoarg, PFGrupsura, Promigas, Pei, Terpel y el Índice MSCI Colcap