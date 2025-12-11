Estos son los “motores” que moverán el mercado bursátil colombiano en 2026: Aval Casa de Bolsa

Aval Casa de Bolsa publicó su perspectiva para la renta variable en Colombia para 2026, en la que reconoció que este año que termina fue “excepcional” para las acciones colombianas.
El informe destacó que “por primera vez en varios años, distintos frentes comenzaron a empujar en la misma dirección”, por lo que hubo espacio para que una serie de decisiones corporativas, dividendos y un entorno macroeconómico a favor de economías emergentes, “se convirtieran en detonantes de valor para el mercado local”.
Al mismo tiempo, la comisionista de bolsa del Grupo Aval afirmó que, a pesar del fuerte rally de 2025, el mercado accionario local aún tiene espacio para seguir valorizándose en 2026.
“Según nuestras proyecciones, el valor objetivo del MSCI Colcap se ubica alrededor de los 2.360 puntos, lo que implica un potencial del 14 % frente al precio de cierre de noviembre”, resaltó la firma.
Factores que pesarían en las acciones colombianas en 2026
De acuerdo con Aval Casa de Bolsa, el potencial del mercado se fundamenta en varios puntos, entre los que se destaca: una recuperación económica paulatina en Colombia, rezago de algunos nombres frente al rally del Colcap, continuación de apetito por mercados emergentes, y la expectativa de mayor claridad política luego de la segunda vuelta, tras un inicio de año marcado por alta volatilidad electoral.
Además, “varias compañías aún mantienen potencial de valorización frente a sus múltiplos históricos y el índice todavía muestra rezago respecto a mercados comparables de la región”.
En una mirada más amplia, se advirtió que “un driver relevante para 2026 será la trayectoria de las tasas, en un entorno donde ya no es evidente que los recortes continúen”.
Esto, teniendo en cuenta que la persistencia de la inflación cerca del 5 % y los mensajes recientes del Banco de la República sobre el espacio limitado para nuevas bajas “abren la puerta a escenarios mixtos”, por lo que el mercado tendrá que convivir con un ciclo más incierto y condicionado por cada dato mensual de inflación”.
De igual manera, las elecciones presidenciales serán un factor relevante de volatilidad, pues “un eventual giro pro-mercado reduciría la prima de riesgo y aceleraría la convergencia de valor, mientras que un escenario de continuidad mantendría mayor incertidumbre y moderaría el repricing”.
En este sentido, los factores que pueden sostener al mercado “dependerán en buena medida de la solidez que ya vienen mostrando las propias compañías”.
Top Picks de Aval Casa de Bolsa para 2026: Ecopetrol en la mira
Con el contexto previo, las acciones que hacen parte de la estrategia de inversión en renta variable local de esta firma son: Ecopetrol, Grupo Energía Bogotá (GEB), Grupo Argos, Terpel y la preferencial de Grupo Cibest.
Sobre la petrolera colombiana, la comisionista ve un precio objetivo de $2.250, que implica un potencial de valorización de 19 %, que combinado con dividendos proyectados, ofrece un perfil de retorno total de 26,5 %, aunque advirtió que tendría volatilidad en medio de las elecciones presidenciales.
“Consideramos que, en la medida en que el mercado gane claridad sobre el panorama político, institucional y regulatorio de 2026, existe espacio para una recomposición del apetito por el nombre, lo que convierte a Ecopetrol en un vehículo potencial para capturar un eventual reposicionamiento táctico del mercado en un año de alta sensibilidad macroeconómica y política”, dice el informe.
En el caso de la acción preferencial de Grupo Cibest, se reconoció el buen año del Holding, con una caída estructural en el Costo del riesgo, un margen financiero que se ha sostenido incluso con tasas más bajas y menor costo de los depósitos gracias al impulso digital.
Además, la recompra de acciones (por $1,35 billones y 20 % de ejecución), “deja un espacio relevante para que siga actuando como soporte del precio y como catalizador de valor a medida que avance su ejecución”. Con esto en mente, el precio objetivo es de $65.480 y un retorno por dividendo (dividend yield) esperado de 7,8 %: “vemos que el mercado aún no recoge completamente la mejora del banco”.
Análisis del resto del portafolio
Sobre el Grupo Energía Bogotá (GEB), Aval Casa de Bolsa dijo que se mantiene como “una de las acciones defensivas más sólidas del mercado colombiano”, apalancada en la consolidación del negocio de transmisión en Colombia y Brasil, la recuperación sostenida del método de participación, (particularmente desde ENEL), y un perfil crediticio robusto que soporta crecimiento y dividendos.
Con esto en mente, se estima un dividendo por acción de $238 para 2026, equivalente a un Dividend Yield 9,1 %. “Adicionalmente, nuestro precio objetivo de $3.460, nos sugiere un potencial de valorización de 8,1 % para un retorno total esperado de 17,3 %”.
En el caso de Grupo Argos, la comisionista consideró que el holding mantiene una posición sólida. La deuda neta consolidada se ubica en $11,4 billones, con un indicador de 2,5x Deuda Neta/EBITDA, “coherente con una estructura calificada AAA, mientras que el patrimonio consolidado asciende a $20,4 billones tras la reorganización del portafolio”. Esta estructura permite avanzar simultáneamente en inversión, desapalancamiento y retornos al accionista, dijo la firma.
En términos de valoración, “la acción Preferencial continúa con un descuento relevante: a $13.380, y se destacó que el precio no recoge plenamente la recuperación y mayor estabilidad de la operación recurrente”.
“Bajo este marco y considerando el aporte de Cementos Argos y Celsia, estimamos un precio justo de $20.780. Adicionalmente, el programa de recompra (aún en ejecución parcial) ofrece un soporte adicional al proceso de cierre de brecha entre precio y valor”, añadió.
Finalmente, sobre Terpel, se dijo que “ingresa a 2026 con una estructura operativa fortalecida, soportada por una actividad comercial sólida en Colombia, expansión en líneas de negocio de mayor productividad (aviación, lubricantes), y la estabilidad márgenes operativos”.
Con esto en mente, se estima un dividendo por acción de $1.837 para 2026, equivalente a un Dividend Yield 10,6 %. Adicionalmente, el precio objetivo de $22.200, sugiere un potencial de valorización de 28,3 % para un retorno total esperado de 38,9 %.
