El dinamismo del mercado accionario en Colombia continuó durante noviembre, lo que le ha permitido a la Bolsa de Valores de Colombia (bvc) consolidarse entre las plazas bursátiles más destacadas del mundo y la región.
Los factores que han empujado a las acciones locales son varios, como han señalado múltiples analistas. Entre estos se destaca el interés por los mercados emergentes ante expectativas moderadas sobre el S&P 500, los múltiples movimientos empresariales en Colombia, y el “trade electoral”, que llama la atención de los inversionistas.
En medio de estas coyunturas, el MSCI Colcap, el principal índice de la Bolsa de Colombia, se valorizó 3,34 % solamente durante noviembre, con lo cual se ubicó en 2.073,28 puntos.
Durante este mes, la bolsa local logró su punto más alto en la historia, y con rebalanceos que favorecieron a algunos emisores locales. Por ejemplo, al índice de la bvc ingresó la acción del Grupo Éxito, mientras que la preferencial de Grupo Sura y de la de Mineros fueron incluidas en el índice MSCI Global Small Cap.
Top 5 de acciones en Colombia
El balance de las acciones que cotizan en la bvc es positivo, si se tiene en cuenta que a noviembre solo seis acciones tienen desvalorizaciones, mientras que la gran mayoría se mueve en terreno positivo y 13 títulos crecen más que el MSCI Colcap.
Recomendado: Davivienda Group completa transformación como holding con exitosa emisión de acciones en la bvc
Mineros sigue siendo la acción de mayor alza en el mercado local, con un acumulado al 28 de noviembre de 252,53 %, seguida de Nutresa (232,89 %), Fabricato (132,50 %), Grupo Éxito (119,57 %) y la preferencial de Grupo Sura (73,25 %).
En el caso particular de Mineros y la preferencial de Grupo Sura, sus incrementos fortalecieron su capitalización bursátil ajustada por free float y les permitió cumplir los criterios técnicos para su inclusión en el MSCI Colombia Small Cap Index.
Andrés Restrepo, gerente general de la Bolsa de Valores de Colombia, dijo recientemente que este ingreso “fortalece el posicionamiento de nuestros emisores ante inversionistas globales. Ser parte de este índice amplía su exposición internacional, incrementa la demanda potencial de fondos que replican o toman como referencia las canastas de MSCI y mejora su perfil de liquidez. Es una señal positiva que se suma al fuerte desempeño del mercado colombiano este año”.
Bolsas de Colombia y Chile lideran valorizaciones regionales
Al revisar el desempeño en lo corrido del año, el mercado accionario colombiano acumuló un crecimiento de 50,28 %, siendo uno de los más destacados de las bolsas regionales.
Si bien en algunos meses ha tenido la mayor alza, a noviembre fue superada por la Bolsa de Comercio de Santiago (Chile) cuyo índice S&P Ipsa ha ganado 50,95 %.
Detrás aparece la Bolsa de Valores de Lima (BVL), que entre enero y noviembre acumuló una valorización de 34,59 %. Los tres mercados que lideran la región componen la integración de nuam, que continúa
Muy de cerca al mercado peruano, la Bolsa de Brasil (B3) con su índice Bovespa, acumuló una variación positiva de 32,25 % a falta de un mes para terminar este 2025, mientras que la Bolsa Mexicana de Valores registra un incremento de 28,34 % en igual periodo.
Vale la pena destacar la recuperación del mercado argentino, pues si bien el índice Merval de la Bolsa de Valores de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires ha marcado signos rojos en varios momentos de este año, al cierre de noviembre su variación positiva fue de 19,45 %.
Finalmente, la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) reporta crecimientos, aunque en comparación con la bvc, son inferiores. Esto se evidencia si se revisa el índice Nasdaq, que sube 21,05 %, mientras que el S&P 500 lo hace en 16,45 %.
—