Avianca lanza nuevo estatus en Lifemiles; será el más exclusivo y ofrece importantes beneficios

El segmento de clientes de alto valor sigue en el foco de las marcas, que buscan ofrecer servicios y beneficios cada vez más exclusivos que se ajusten a sus necesidades.
El turno ahora es para Avianca y su programa de lealtad Lifemiles, que se ha consolidado como uno de los ecosistemas de fidelización más relevantes de la región, con más de 16 millones de socios.
Para sus clientes más exclusivos se acaba de anunciar Magno, el nuevo estatus de Lifemiles, que busca premiar a los clientes que más viajan con Avianca, ofreciendo servicios especiales.
Jaime Manso, vicepresidente senior de Lealtad y Lifemiles, destacó que el nuevo estatus reconoce a los viajeros más leales “con una propuesta pensada para elevar su experiencia en cada etapa del viaje, integrando beneficios, prioridad y un acompañamiento más cercano”.
Relacionado: Lifemiles cumple 15 años y apuesta por simplificar el uso de millas
Esta nueva categoría entra a complementar el portafolio de Lifemiles, programa que está presente en más de 11 países y cuenta con una red de más de 200 aliados comerciales y bancarios, con socios que acumulan más de 54.000 millas por minuto.
¿Cuáles son los beneficios de la nueva categoría de Lifemiles?
Este estatus estará disponible a partir del 10 de junio del 2026 en todos los mercados donde opera Lifemiles, y requerirá la acumulación de más de 110.000 millas calificables voladas con Avianca al año.
Según se indicó, con la nueva categoría se inaugura una nueva etapa en su estrategia de fidelización, combinando los beneficios principales de su programa Elite con experiencias complementarias desde la planeación hasta la experiencia en aeropuerto y a bordo.
Además, responde a una realidad cada vez más evidente entre los viajeros de alto valor, pues no todos viven el viaje de la misma manera. Es decir, mientras que algunos priorizan la agilidad y la sencillez de los procesos, otros hacen del trayecto una parte fundamental de su experiencia de viaje.
Entre los beneficios que tendrán los socios de la nueva categoría Magno se encuentran la selección de asiento sin costo, incluyendo sillas Plus y salidas de emergencia, así como la posibilidad de adelantar vuelos el mismo día sin costo adicional en rutas nacionales dentro de Colombia.
Relacionado: Avianca anuncia su nueva ruta a Venezuela: Bogotá – Maracaibo
Además, contarán con un canal preferencial de atención y acompañamiento a través de WhatsApp antes, durante y después de cada viaje.
En los aeropuertos, los viajeros accederán a servicios como check-in y abordaje prioritarios, asistencia personalizada en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, acceso a filtros rápidos de seguridad (fast track) donde estén disponibles y equipaje adicional sin costo.
También tendrán acceso ilimitado a las salas VIP de Avianca con la posibilidad de ingresar hasta cuatro acompañantes por visita, así como acceso a salas aliadas y a la red de salas de Star Alliance Gold bajo las condiciones de la alianza.
Durante el vuelo, los socios podrán acceder a ascensos de clase sujetos a disponibilidad en rutas seleccionadas y recibirán bebidas y snacks de cortesía en cabina económica.
Adicionalmente, acumularán un bono élite del 100 %, que les permitirá duplicar las millas obtenidas en vuelos operados directamente por Avianca, y contarán con un descuento del 20 % en equipaje de mano, sujeto a las condiciones del programa.