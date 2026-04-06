Lifemiles cumple 15 años y apuesta por simplificar el uso de millas

El programa de lealtad Lifemiles celebra su aniversario número 15 con una base de 16 millones de socios a nivel global y una estrategia enfocada en facilitar la acumulación y redención de millas.
La compañía aseguró que el programa ha evolucionado hacia una propuesta centrada en la interacción diaria de los usuarios, con beneficios más accesibles y experiencias diseñadas para acompañar cada etapa del viaje.
Como parte de esta transformación, Lifemiles anunció la renovación de su imagen de marca, con el objetivo de proyectar una identidad más cercana, contemporánea y alineada con su propuesta de valor.
Actualmente, el programa cuenta con más de 200 alianzas comerciales y acuerdos con 27 bancos en 11 países, consolidándose como un ecosistema que busca premiar la fidelidad de sus usuarios más allá del momento del vuelo.
Estrategia de Grupo Abra y expansión de Avianca
Desde Grupo Abra, holding al que pertenece Avianca, destacaron el papel de los programas de lealtad en la relación con los clientes.
“En un entorno en constante evolución, programas como Lifemiles y Smiles nos permiten seguir desarrollando ecosistemas que responden a las necesidades e intereses de nuestros socios. Estamos consolidando la propuesta de lealtad más grande y atractiva de la región, ampliando beneficios y fortaleciendo las oportunidades de acumulación y redención de millas”, señaló Ralph Piket, chief loyalty officer de Grupo Abra
En paralelo, Avianca continúa fortaleciendo su red, que ya conecta más de 155 rutas y 80 destinos. En línea con esta expansión, la aerolínea lanzó su producto Business Class Americas en más de 54 rutas internacionales y Business Class Doméstico en Colombia y Ecuador.
Además, anunció inversiones por más de US$800 millones para mejorar flota, producto y servicio, con el objetivo de ofrecer una experiencia más consistente y eficiente.
Redención de millas y crecimiento del programa
Durante 2025, cerca de 2,8 millones de pasajeros de Avianca viajaron gracias a la redención de millas de Lifemiles, lo que equivale a unos 8.000 viajeros diarios, una cifra similar a llenar 44 aviones Airbus A320 cada día.
El programa también ofrece beneficios adicionales en tierra, como acceso a salas VIP —incluidas las salas Diamond en el Aeropuerto El Dorado—, reforzando la experiencia del usuario antes de cada vuelo.
A través de la red de Star Alliance, los socios pueden acceder a más de 1.300 destinos en el mundo.
De cara a 2026, la compañía buscará consolidarse como el programa de lealtad líder en la región, con foco en eliminar fricciones en el uso de millas y hacer más ágil la experiencia del usuario.
“Nuestra prioridad es simplificar la acumulación y redención de millas y hacer que cada interacción sea más fácil y cercana”, afirmó Jaime Manso, vicepresidente de Loyalty y Lifemiles.