Fajardo anuncia que Juan José Echavarría sería su ministro de Hacienda si gana la Presidencia

El candidato presidencial Sergio Fajardo anunció que, en caso de ganar las elecciones de 2026, designaría al exgerente del Banco de la República, Juan José Echavarría, como su ministro de Hacienda, en lo que sería una de las primeras definiciones de su eventual gabinete económico.
El anuncio lo hizo a través de sus redes sociales, donde destacó la experiencia técnica del economista y su trayectoria en el manejo de la política monetaria y fiscal del país. Con este mensaje, el aspirante del centro busca enviar una señal de confianza a los mercados y al sector empresarial en medio de un debate económico que se ha vuelto central en la campaña presidencial.
La designación anticipada de un ministro de Hacienda no es habitual en las campañas, pero se ha convertido en una estrategia para mostrar claridad programática y credibilidad en temas económicos, especialmente en un contexto de déficit fiscal, desaceleración del crecimiento y discusión sobre reformas tributarias y gasto público.
El movimiento también marca el tono de la campaña de Fajardo, que ha insistido en presentarse como una alternativa técnica y moderada frente a los extremos políticos, con énfasis en acuerdos nacionales, estabilidad institucional y manejo responsable de las finanzas públicas.
Quién es Juan José Echavarría y cuál ha sido su trayectoria económica
Juan José Echavarría es uno de los economistas más reconocidos del país en materia de política monetaria y desarrollo económico. Fue gerente del Banco de la República entre 2017 y 2020, periodo en el que el banco central logró reducir la inflación y mantener la estabilidad macroeconómica en medio de la caída de los precios del petróleo y la desaceleración global.
Echavarría es ingeniero de la Universidad Nacional, con maestría en economía de la Universidad de Boston y doctorado en la Universidad de Oxford. Antes de llegar a la gerencia del banco central, se desempeñó como codirector de la entidad, director ejecutivo de Fedesarrollo y viceministro de Comercio Exterior, lo que le dio experiencia tanto en política pública como en análisis económico académico.
Su perfil es considerado técnico y ortodoxo en materia fiscal y monetaria, lo que podría implicar una política económica enfocada en la sostenibilidad de la deuda, el control de la inflación y el respeto por la independencia del Banco de la República, temas que han sido prioritarios para inversionistas y calificadoras de riesgo en los últimos años.
Recomendado: El centro no convence: Claudia López y Sergio Fajardo siguen cayendo en intención de voto para las elecciones de 2026
La mención de Echavarría como eventual ministro se suma a la estrategia de Fajardo de presentar un equipo programático con experiencia técnica y académica, buscando diferenciarse de otros candidatos que han centrado su campaña en propuestas políticas o de seguridad.