Familia celebra 60 años en Colombia, desde donde exporta a siete destinos de América Latina: estos son sus hitos

Familia celebró sus 60 años siendo una de las marcas de cuidado del hogar con mayor presencia en Colombia, y una huella que trasciende las fronteras nacionales.
Actualmente, los productos se fabrican en este país, Ecuador y República Dominicana, se comercializan en 12 mercados y, solo desde Colombia, se exportan a siete destinos de América Latina y el Caribe.
Por eso, en el aniversario, la marca resaltó a Colombia como su mercado más relevante, desde donde ha logrado sostener su vigencia a partir de una combinación que incluye conocimiento del consumidor, capacidad de innovación en categorías cotidianas y una evolución constante de su portafolio para responder a nuevas necesidades del hogar.
Para Carlos Vélez, director de Mercadeo Tissue Andino y Caribe, “celebrar 60 años es honrar una historia que nació en Colombia y que, desde aquí, ha crecido de la mano de millones de familias. Hoy conmemoramos seis décadas de aprendizajes, confianza y transformación; una trayectoria que nos impulsa a mirar hacia adelante con renovada energía y con la convicción de que, como parte de Essity, continuaremos transformando el futuro de la higiene y la salud”.
Cabe destacar que Familia está entre las 10 marcas más elegidas por los colombianos, y es la número uno entre las marcas de cuidado del hogar, consolidándose como una de las de mayor distribución en el consumo masivo de Colombia con presencia en más de 300.000 tiendas del país y llegando a la mayor parte del territorio nacional.
Destacado: Essity fue incluida como compañía líder en sostenibilidad global
Iniciativas de Familia y algunos hitos
Familia nació en 1965 con papel higiénico y servilletas, y entre sus innovaciones más relevantes se destacan tecnologías que aumentan grosor, absorción y resistencia del papel, y también ser la primera marca colombiana en introducir atributos diferenciales como el pH neutro, líneas con ingredientes que aportan una sensación de limpieza profunda, servilletas con unión avanzada de hojas para una mayor absorción y ediciones especiales con diseños innovadores.
A lo largo de estos 60 años, la evolución se ha reflejado en la ampliación del portafolio hacia categorías como toallas de cocina, pañuelos faciales, toallas de manos y pañitos húmedos.
Adicionalmente, el fortalecimiento se ha extendido a sus procesos y empaques, logrando integrar material reciclado posconsumo (PCR) en sus empaques. En línea con esas acciones, en 2025 fue reconocida entre las cinco marcas más innovadoras del país, según Yanhaas.
En la parte de sostenibilidad, uno de los capítulos más representativos de esa evolución es Familia Green, una línea innovadora de papel tissue elaborada con fibras 100 % recicladas. Esta propuesta permite reducir hasta en 25 % la huella de carbono en papel frente a un papel tradicional.
El avance anterior se complementa con una operación industrial que ha fortalecido su desempeño ambiental, con reducciones de emisiones de alcance 1 y 2 superiores al 40 % frente a 2016, niveles de recirculación de agua por encima del 80 % y una valorización de residuos cercana al 90 %.
En la misma línea, y en articulación con la Fundación Grupo Familia, la apuesta ambiental conectó con una causa social enfocada en dignificar la labor de los recicladores de oficio en Colombia.
Entre 2020 y 2024, esta iniciativa contribuyó a la entrega de 27 casas en departamentos como Antioquia, Bolívar, Boyacá, Valle del Cauca, Cauca, Magdalena y Meta, beneficiando a más de 90 personas y sus familias al cierre de 2024.
Adicionalmente, durante 2025, 61 organizaciones de recicladores vinculadas a la Fundación Grupo Familia —que agrupan a más de 7.300 recicladores de oficio en el país— fueron invitadas a participar de la convocatoria Casas Green.