Arranca el pago de Devolución del IVA y Renta Ciudadana: estas son las fechas clave 

Los programas de transferencias monetarias volvieron a activarse en Colombia en un momento en el que el gasto social sigue siendo uno de los principales instrumentos del Gobierno para sostener el consumo de los hogares más vulnerables. Renta Ciudadana y la Devolución del IVA concentran hoy buena parte de esa estrategia, al canalizar recursos directos hacia población en pobreza y pobreza extrema.
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En conjunto, estos subsidios impactan a cientos de miles de hogares y movilizan montos significativos dentro de la economía local. Solo en este nuevo ciclo, el Gobierno destinará más de $323.000 millones, una cifra que, aunque focalizada, tiene efectos en consumo básico, comercio minorista y liquidez en regiones con alta dependencia de transferencias estatales.
Renta Ciudadana es el principal programa de transferencias monetarias del Gobierno y reemplaza esquemas anteriores como Ingreso Solidario. Su objetivo es garantizar ingresos mínimos a hogares en pobreza extrema, bajo un enfoque que combina apoyo económico con condiciones relacionadas con salud, educación y cuidado.
Dentro de este esquema, uno de los componentes más relevantes es la línea de valoración del cuidado, que prioriza hogares en condiciones más críticas, especialmente aquellos con niños pequeños, familias monoparentales o personas con discapacidad que requieren atención permanente.
Por su parte, la Devolución del IVA funciona como un mecanismo de compensación. Busca mitigar el impacto del impuesto al consumo en los hogares más pobres mediante transferencias periódicas, al reconocer que este tributo afecta proporcionalmente más a quienes tienen menores ingresos.
En ese contexto, Prosperidad Social confirmó el inicio del primer ciclo de pagos de 2026, que se realizará entre el 20 de marzo y el 5 de abril, periodo en el que se entregarán recursos a 763.312 hogares en todo el país.
Qué cambia en este nuevo ciclo de pago de Renta Ciudadana y Devolución del IVA
Más allá del inicio de pagos, el ciclo introduce elementos que reflejan ajustes en la política social. Uno de ellos es la continuidad en la focalización definida a finales de 2025, lo que mantiene los criterios de selección de beneficiarios sin ampliaciones significativas en cobertura.
También se refuerza el enfoque diferencial. Prosperidad Social confirmó que más de 35.000 hogares indígenas recibirán transferencias en este ciclo, en línea con una estrategia que busca cerrar brechas históricas en acceso a subsidios.
El director de la entidad, Mauricio Rodríguez Amaya, señaló que el objetivo es sostener el alcance del programa en población vulnerable: “Con este primer ciclo seguimos garantizando que las transferencias lleguen a los hogares que más lo necesitan […] y contribuir a que miles de hogares en situación de pobreza puedan mejorar sus condiciones de vida”.
Cómo se entregarán los subsidios de Devolución del IVA y Renta Ciudadana
Uno de los cambios operativos más relevantes es la modalidad de entrega. En este ciclo, todos los pagos se realizarán mediante giro, lo que implica que los beneficiarios deberán reclamar los recursos en puntos físicos autorizados.
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La operación estará a cargo de la unión temporal entre SuRed y Supergiros, que garantiza cobertura en la mayoría del territorio nacional. Este esquema busca asegurar acceso en zonas rurales y dispersas, aunque también implica retos logísticos por la concentración de pagos en periodos cortos.
Prosperidad Social reiteró que los trámites son gratuitos y no requieren intermediarios, en medio de riesgos recurrentes de fraude durante periodos de pago.
La entidad recomendó a los beneficiarios consultar únicamente canales oficiales como su sitio web, líneas digitales y oficinas territoriales para verificar información sobre giros y puntos de entrega.