Fuentes informaron que en la noche de este miércoles se registró una explosión en Medellín, en la vía Loreto llegando a las Palmas, a la altura del edificio Guayacanes.
El concejal, Andrés Tobón, fue el primero en publicar un post en el que indica que por ahora no se reportan víctimas, pero sí daños en vidrios de unidades residenciales vecinas.
Minutos más tarde, se dieron las declaraciones oficiales del alcalde, Federico Gutiérrez.
“En horas de la noche hizo presencia la policía en vía Loreto sector de la Asomadera para verificar la presencia de bandera alusiva al frente 36 de las FARC. En el sector hubo detonaciones y se pudo confirmar la afectación de una de las torres de energía de EPM. Personal del ejército y policía antiexplosivos se encuentran en el lugar”, escribió en Twitter.
De acuerdo con el mandatario, “EPM también se encuentra el lugar verificando la situación, y aunque hubo alteración en la transmisión de energía, no hay usuarios sin prestación del servicio al momento. Este acto terrorista es en respuesta al golpe y abatimiento que hoy la Policía Nacional le dio a esta estructura en campamento (Antioquia)”.