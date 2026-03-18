FEP 2026: Así se mueve la economía del entretenimiento con marcas y experiencias

El Festival Estéreo Picnic calienta motores para su edición número 15 y desde este viernes 20 de marzo se tomará Bogotá con una mezcla de música, experiencias de marca y activaciones que trascienden el Parque Simón Bolívar.
El evento consolida su presencia en el Parque Simón Bolívar, que por tercer año consecutivo será sede del festival, con un cartel liderado por figuras globales como Tyler, The Creator, The Killers y Sabrina Carpenter, Skrillex, Deftones y Lorde.
Más allá de la música, el FEP 2026 se posiciona como vitrina de grandes marcas. Empresas como Smirnoff, Coca-Cola, Latam Airlines, Grupo Aval y Mastercard hacen parte del ecosistema que acompaña el evento.
Uno de los lanzamientos más llamativos será el cóctel oficial del festival, desarrollado junto a Sabrina Carpenter y la marca Johnnie Walker: el “Go Go Highball”, una reinterpretación del clásico whisky highball con un perfil más ligero y notas cítricas, pensado para nuevas audiencias.
Smirnoff apuesta por contenido y conexión con audiencias
En la antesala del festival, Smirnoff activó la ciudad con su “Smirnoff House”, un espacio que reunió a más de 1.000 asistentes y generó 229 piezas de contenido, con fuerte protagonismo de experiencias ligadas a arte, moda y cultura digital.
La estrategia —basada en la creación de contenido y dinámicas como los “Cringe Coins”— anticipa lo que será su presencia en el festival: seis barras, tres zonas de experiencia y activaciones enfocadas en personalización, maquillaje y música con DJs locales.
Coke Studio lleva el festival más allá del parque
Por su parte, Coca-Cola refuerza su apuesta con Coke Studio, una plataforma que busca conectar con audiencias jóvenes a través de experiencias musicales.
La marca desplegó una estrategia que incluye un camión cultural en universidades, dinámicas digitales para ganar entradas, eventos previos y un escenario inmersivo dentro del festival.
El espacio central será el “drop” de Coke Studio, con una curaduría enfocada en música electrónica —house, techno y hardtechno— y artistas como Prins Thomas y Byron The Aquarius. El escenario, diseñado con círculos concéntricos inspirados en ondas sonoras, busca ofrecer una experiencia sensorial para cerca de 30.000 asistentes.
En paralelo, el festival incorpora medidas ambientales con la instalación de 150 puntos ecológicos, la operación de 80 ecoguardianes y el uso de baños secos para reducir el consumo de agua.
El escenario de Coke Studio, además, funcionará con energía renovable a partir de 48 paneles solares y sistemas de almacenamiento.
Grupo Aval impulsa pagos cashless
Por el lado financiero, Grupo Aval también refuerza su presencia en el festival con una estrategia enfocada en pagos digitales. La entidad habilitó jornadas de precarga cashless para usuarios de sus bancos, quienes reciben un 10 % adicional sobre el valor recargado directamente en la manilla.
Además, como incentivo, las 15 personas que realicen las recargas de mayor monto accederán a transporte ida y regreso al festival, en una apuesta por impulsar el uso de medios de pago electrónicos dentro del evento.
Con esta edición, el Festival Estéreo Picnic no solo consolida su peso en la agenda cultural del país, sino que se posiciona como un espacio de convergencia entre industria musical, marcas y economía de experiencias.