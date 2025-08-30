La Feria del Hogar, uno de los eventos comerciales y culturales más tradicionales del país, regresa este año con su edición número 42. Durante 18 días, el recinto de Corferias se convertirá en el punto de encuentro para sectores como mobiliario, decoración, electrodomésticos, moda y gastronomía, con una agenda que busca responder a las nuevas dinámicas de consumo en Colombia.
En esta versión, el público encontrará más de 1.050 expositores nacionales e internacionales, incluidos 500 emprendedores. La oferta se organizará en diez categorías: muebles, colchones, electrodomésticos, cocina, decoración, bienestar, moda, ropa de cama, decoración internacional y joyería.
Según Marcela Sánchez, jefe de proyecto de la feria, la muestra comercial se complementará con espacios gastronómicos, actividades musicales, zonas de descanso y áreas diseñadas para distintos públicos, incluidos niños y mascotas.
Feria del Hogar 2025: programación regional y gastronómica
Cada fin de semana, el evento ofrecerá una agenda cultural y gastronómica inspirada en una región del país. Como novedad, se suma el Carnaval Gastronómico, liderado por la Cámara de Comercio de Bogotá, para resaltar la biodiversidad como despensa, promover el uso de productos locales y vincular la gastronomía al turismo.
La feria dispondrá de zonas temáticas como:
- Zona Kids, con talleres creativos, lectura y videojuegos.
- Zona Pet, con un parque de obstáculos, puntos de hidratación y emprendimientos enfocados en mascotas.
Todos los pabellones serán pet-friendly.
La agenda completa puede ser consultada a través de la página web de la feria.
Un sector en crecimiento
La feria refleja el dinamismo de sectores como el mobiliario, la decoración, los electrodomésticos y la moda. El informe Mercado de Muebles en Colombia 2025–2034 de EMR Aclaight Enterprise estimó que este segmento alcanzó US$4.410 millones en 2024 y crecerá 5,2 % anual hasta 2034. El DANE reportó que las ventas de muebles y electrodomésticos aumentaron 5,9 % interanual a junio de 2024, mientras que ProColombia destacó un incremento del 40 % en moda hogar y 22 % en joyería durante el primer trimestre de 2025.
Con más de mil expositores y nuevas experiencias para los visitantes, la Feria del Hogar 2025 busca consolidarse como uno de los eventos comerciales más relevantes del calendario ferial en el país.