Festival Estéreo Picnic 2026 consolidó su estrategia ambiental con ahorro de agua, energía y residuos

El Festival Estéreo Picnic 2026 presentó los resultados de su estrategia de sostenibilidad. Mediante Páramo Impacta, incorporó iniciativas de innovación, educación ambiental e inclusión en todas las etapas del evento, consolidándose como uno de los festivales más ambiciosos de la región en materia de impacto social y ambiental.
Bajo la filosofía de “Un Mundo Distinto”, el festival impulsó iniciativas que conectaron a marcas, fundaciones, startups, comunidades y asistentes alrededor de un mismo propósito: construir nuevas formas de relacionarse con el planeta y entre nosotros.
Uno de los principales hitos de esta edición fue la implementación de contrapesos sostenibles para las tarimas junto a Fundación Argos y Grupo Argos. Tradicionalmente, estas estructuras requieren grandes cantidades de agua para garantizar su estabilidad; sin embargo, este año el festival reemplazó el uso de agua por cemento y arena, evitando el consumo de más de 140.000 litros de agua durante el montaje.
El impacto de esta estrategia fue más allá del festival. Una vez finalizado el evento, estos materiales fueron donados a Fundación Proyecto Unión y Fundación Parque Jaime Duque para apoyar la construcción del hogar Amparo Quin, destinado a niños con enfermedades de difícil manejo.
El cuidado del agua también incluyó la medición de huella hídrica desarrollada junto a Agua Somos, permitiendo entender y gestionar de manera más responsable el consumo hídrico del festival.
Además, se implementaron baños secos desarrollados por baños vivos de Hummusapiens, sistemas de reducción de consumo hídrico, SECOS y tres Ekomuros creados por Eko Group para la captación, almacenamiento y reutilización de agua lluvia dentro de la operación del evento.
Gracias a estas iniciativas, el Festival Estéreo Picnic logró un ahorro estimado a 151.125 litros de agua, convirtiendo el cuidado de este recurso en una experiencia visible y pedagógica para los asistentes.
En materia de residuos, el FEP 2026 se consolidó como un festival Residuo Cero al relleno sanitario. En alianza con Luup, Sistema Verde y Grupo Argos, se gestionaron 17.912 kg de materiales reciclables, 7.630 kg de residuos orgánicos transformados en compost, 9.080 kg de residuos ordinarios convertidos en combustible derivado de residuos (CDR), 8.400 kg de madera recuperada y aceites de cocina utilizados para la producción de biodiesel.
La estrategia también integró acciones junto a McDonald’s, UMAN, PepsiCo y Visión Circular, promoviendo empaques compostables, vasos reutilizables y campañas pedagógicas de separación de residuos.
Como resultado, parte de los materiales recuperados fueron transformados en 15 mesas adaptadas para sillas neurológicas infantiles y una huerta donada a Fundación Proyecto Unión, llevando el impacto del festival mucho más allá de sus escenarios.
En el frente energético, el festival desarrolló junto a Coca-Cola y SETIE un sistema híbrido para alimentar el Coke Studio, compuesto por 48 paneles solares, baterías de almacenamiento y generación tradicional. Esta estrategia permitió reducir aproximadamente 1.100 galones de combustible y se complementó con baterías de almacenamiento, torres de iluminación eficientes y soluciones energéticas distribuidas en distintas zonas del festival.
Además, la energía también se convirtió en parte activa de la experiencia gracias a las bicicletas de energía cinética impulsadas por la Unión Europea bajo la campaña #YoTengoElPoder y a los tótems de carga implementados junto a Klik Energy.
El compromiso ambiental también incluyó la medición y compensación de huella de carbono junto a Carbon Box, Klik Energy y Biofix, mediante un proyecto REDD+ enfocado en la conservación de más de 248.000 hectáreas de bosque húmedo tropical en el Guaviare, desarrollado junto a comunidades indígenas puinaves y curripacos. Todo este proceso es acompañado y auditado por entidades como Icontec, AGF y B Greenly.
En el frente social, PazÓsfera lideró el programa de Ecoguardianxs, una iniciativa que desde 2024 ha generado 157 oportunidades laborales para mujeres que recuperaron su libertad, convirtiendo el festival en un espacio de inclusión, resocialización y generación de oportunidades reales.
A esto se sumaron iniciativas como Reciclamores, enfocada en el bienestar y dignificación de recicladores de oficio, y Tiempo de Juego, que promovió espacios de deporte, juego y bienestar para niños y jóvenes.
La Aldea Páramo Impacta volvió a consolidarse como uno de los principales espacios de educación ambiental y participación ciudadana del festival, reuniendo organizaciones, startups y aliados como WWF, LATAM, Ringlete Interactivo, Desigual y Sofía en experiencias inmersivas, campañas pedagógicas, activaciones y contenidos enfocados en biodiversidad, sostenibilidad, inclusión y consumo consciente.