En 2026 habrá más días festivos en Colombia: Estas son las fechas

De acuerdo con el calendario local, habrá más días festivos en Colombia para el 2026 teniendo en cuenta que dos de estas jornadas no caerán en fines de semana.
Hay que recordar que, durante 2025, estas jornadas extra de descanso cayeron, respectivamente, un sábado y un domingo.
Los días festivos en Colombia se regulan mediante la Ley Emiliani, que se enfoca en acomodar, salvo algunos casos, los días festivos en Colombia para que sean los lunes y, de esta manera, los trabajadores tengan tres jornadas continuas de descanso.
Estos son los festivos en Colombia para el 2026
- Enero 1: Año Nuevo (Jueves)
- Enero 12: Día de los Reyes Magos (Lunes)
- Marzo 23: Día de San José (Lunes)
- Abril 2: Jueves Santo (Jueves)
- Abril 3: Viernes Santo (Viernes)
- Mayo 1: Día del Trabajo (Viernes)
- Mayo 18: La Ascensión del Señor (Lunes)
- Junio 8: Corpus Christi (Lunes)
- Junio 15: Sagrado Corazón de Jesús (Lunes)
- Junio 29: San Pedro y San Pablo (Lunes)
- Julio 20: Día de la Independencia (Lunes)
- Agosto 7: Batalla de Boyacá (Viernes)
- Agosto 17: Asunción de la Virgen (Lunes)
- Octubre 12: Día de la Diversidad Étnica y Cultural (Lunes)
- Noviembre 2: Día de Todos los Santos (Lunes)
- Noviembre 16: Independencia de Cartagena (Lunes)
- Diciembre 8: Día de la Inmaculada Concepción (Martes)
- Diciembre 25: Navidad (Viernes)
De acuerdo con el calendario del año entrante, los dos días festivos en Colombia que en 2026 caen entre semana, y que en 2025 cayeron en fin de semana, son:
- 20 de julio (Día de la Independencia)
En 2025: Cayó en domingo
En 2026: Cae en luness
- Día de Todos los Santos (que se traslada por Ley Emiliani al lunes más cercano)
La festividad original es el 1 de noviembre
En 2025: El 1 de noviembre cayó en sábado, y por lo tanto el festivo se trasladó al lunes 3 de noviembre (Puente festivo)
En 2026: El festivo trasladado es el lunes 2 de noviembre (Puente festivo)
Recuerda la norma que, en los casos en que un trabajador deba desempeñar labores los días festivos en Colombia deberá recibir una compensación mayor en su salario.