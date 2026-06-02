De acuerdo con la norma vigente, miles de trabajadores en Colombia deberían estar recibiendo, dentro de su salario, un auxilio que funciona como reemplazo del pago que hacen las empresas por el subsidio de transporte.
Esto, teniendo en cuenta que este subsidio no se entrega en todos los casos, ya que los empleados deben cumplir con un tope salarial y ciertas condiciones contractuales.
Según la ley, este auxilio se paga a los trabajadores en Colombia que desempeñan sus funciones de manera remota, desde sus respectivas casas, y que no tienen la obligación de desplazarse hasta un punto físico.
La otra condición implica también que el empleado tenga, de manera formal, un contrato de subordinación y deba cumplir con horarios y turnos de trabajo.
Casos en los que aplica el auxilio de conectividad para los trabajadores en Colombia
Este auxilio, según indica la ley, se entrega a los trabajadores con un salario de hasta $3.501.810 y corresponde a un pago mensual de $249.095. Aunque no constituye salario en sentido estricto, la legislación laboral establece de manera permanente que esta partida sí debe incluirse en la base de liquidación.
Datos del DANE muestran que el número de trabajadores en Colombia que desempeñan labores desde el hogar puede variar y acercarse al millón de personas. De ese total, unas 300.000 tienen sueldos de hasta dos salarios mínimos.
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Finalmente, recuerda la norma, el auxilio de conectividad digital y el auxilio de transporte son conceptos excluyentes, lo que quiere decir que un trabajador no puede percibir ambos auxilios de manera simultánea durante el mismo periodo.