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Este es el pago para cientos de miles de trabajadores en Colombia que debería reemplazar al auxilio de transporte

La norma establece el pago de un auxilio especial para casi 300.000 trabajadores en Colombia.

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Empleo en Colombia
Imagen: Alcaldía de Pereira

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De acuerdo con la norma vigente, miles de trabajadores en Colombia deberían estar recibiendo, dentro de su salario, un auxilio que funciona como reemplazo del pago que hacen las empresas por el subsidio de transporte.

Esto, teniendo en cuenta que este subsidio no se entrega en todos los casos, ya que los empleados deben cumplir con un tope salarial y ciertas condiciones contractuales.

trabajadores en colombia
Hay más de 14.000 colaboradores activos en Compensar. Foto: Compensar.

Según la ley, este auxilio se paga a los trabajadores en Colombia que desempeñan sus funciones de manera remota, desde sus respectivas casas, y que no tienen la obligación de desplazarse hasta un punto físico.

La otra condición implica también que el empleado tenga, de manera formal, un contrato de subordinación y deba cumplir con horarios y turnos de trabajo.

Casos en los que aplica el auxilio de conectividad para los trabajadores en Colombia

Este auxilio, según indica la ley, se entrega a los trabajadores con un salario de hasta $3.501.810 y corresponde a un pago mensual de $249.095. Aunque no constituye salario en sentido estricto, la legislación laboral establece de manera permanente que esta partida sí debe incluirse en la base de liquidación.

Datos del DANE muestran que el número de trabajadores en Colombia que desempeñan labores desde el hogar puede variar y acercarse al millón de personas. De ese total, unas 300.000 tienen sueldos de hasta dos salarios mínimos.

trabajadores nos les aplica la nueva jornada laboral en Colombia
Imagen: Colpensiones prensa

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Finalmente, recuerda la norma, el auxilio de conectividad digital y el auxilio de transporte son conceptos excluyentes, lo que quiere decir que un trabajador no puede percibir ambos auxilios de manera simultánea durante el mismo periodo.

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Tags: Trabajadores en Colombia
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