Esta será la jornada laboral máxima en Colombia desde mediados de julio

Varios cambios se vienen dando para los trabajadores del país; una de las modificaciones más importantes es la jornada laboral máxima en Colombia.
El cambio se producirá desde julio de este año, llevando la jornada a 42 horas. Sin embargo, con las horas extra hay una serie de límites que deberán tener muy en cuenta las empresas.
La jornada laboral máxima en Colombia se calculará a partir del tope de las 42 horas, más las horas extra, las cuales tendrán un límite de 12 horas a la semana.
Lo anterior quiere decir que un trabajador solamente podrá laborar dos horas de más por día, durante seis días a la semana, garantizándosele siempre el día de descanso sin necesidad de que este sea un domingo.
Puntos clave de la jornada laboral máxima en Colombia
Con esto, la jornada máxima podrá ser de 54 horas semanales, llevándose un juicioso registro del tiempo extra trabajado y de los respectivos pagos en el salario, incluyendo cuando correspondan a horas extra en días de descanso o después de las 7 de la noche.
Hay, sin embargo, algunas excepciones a la jornada laboral máxima en Colombia, dependiendo del oficio o sector en el que se encuentre el trabajador.
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Finalmente, hay que tener claro que el día de descanso para los trabajadores no debe ser siempre el domingo, sino que se puede establecer de común acuerdo con el empleador.