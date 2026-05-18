Trabajadores en Colombia pueden seguir pidiendo el día de la familia hasta esta fecha y salvo este caso

Uno de los cambios que ya se sabe trae la reducción de la jornada laboral, para los trabajadores en Colombia, es la eliminación del día de la familia.
Según la norma, este beneficio se pierde para los empleados al tener que trabajar hasta 6 horas menos a la semana, pero se reemplaza por otro descanso remunerado.
Los trabajadores en Colombia, dada la nueva reforma laboral, pueden solicitar dos días de descanso remunerado al año si certifican el uso de la bicicleta como medio de transporte.
Dicta la ley que hasta el 15 de julio de este año, momento en el que se reduce la jornada, tienen plazo los trabajadores de pedir el día de la familia correspondiente al primer semestre de este 2026.
La condición para no poder pedir el día de la familia para algunos trabajadores en Colombia
Aunque se puede solicitar este día de descanso para la segunda mitad del año, siempre y cuando sea de mutuo acuerdo con el empleador y no afecte la operación de la empresa.
Este beneficio ya no aplica para los trabajadores en Colombia cuya jornada laboral semanal ya sea del orden de las 42 horas semanales, tal y como podían implementarlo las empresas desde el 2022.
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La norma indica, así como una reciente circular del Ministerio de Trabajo, que el salario de los trabajadores no se podrá reducir por el cambio en el máximo permitido para trabajar a la semana.