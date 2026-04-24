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A estos trabajadores en Colombia no los pueden despedir sin una justa causa

Para los trabajadores en Colombia hay una serie de protecciones sobre las condiciones legales para terminar un contrato

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trabajadores en colombia
Imagen: Prensa MinTrabajo

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Varios trabajadores en Colombia cuentan con estabilidad reforzada, lo que indica que no pueden ser despedidos de una compañía sin tener una causa justa de terminación de contrato.

La norma establece estas excepciones con miras a que se proteja a los ciudadanos con algunas condiciones especiales, como lo son la edad o situaciones de salud.

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Foto: ANI

Los trabajadores en Colombia, para estos casos, debe manifestar con antelación a la empresa condiciones que, de una u otra manera, sirvan como atenuantes para su estabilidad reforzada.

La norma dicta que, si bien hay una protección a algunos trabajadores, esta no se debe entender como exclusiva y permisiva.

Como cualquier trabajador, los empleados con este tipo de estabilidad deben cumplir con sus funciones y compromisos contractuales.

Los trabajadores en Colombia con estabilidad laboral reforzada:

  • Mujeres en estado de embarazo o lactancia
  • Trabajadores con limitaciones físicas o de salud (fueron calificados o están en proceso)
  • Personas en condición de prepensionados (a menos de 3 años de pensionarse)
  • Trabajadores con fuero sindical
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Imagen: Cámara de Comercio de Bogotá

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Cabe recordar que, en estos casos, el despido de los trabajadores en Colombia podría ser declarado nulo por un juez, obligando al reintegro del empleado.

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Tags: Trabajadores en Colombia
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