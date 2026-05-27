Esto pasará tras la reducción de la jornada laboral en Colombia de julio: ¿Hay más recortes?

La jornada laboral en Colombia quedará en 42 horas semanales para julio de este año, momento en el que el país completará una serie de recortes que empezaron cuando estaba en 48 horas.
De acuerdo con la normativa, este cambio busca que los trabajadores tengan un mayor tiempo de descanso, mientras se les garantiza el pago total del salario.
La nueva jornada laboral en Colombia no implica que a los trabajadores se les baje el salario, toda vez que se entiende que aumenta la productividad por hora trabajada.
De esta manera, deberán distribuirse las horas de trabajo hasta un máximo de 42 y 54 horas a la semana, incluyendo las horas extras en Colombia.
Lo que viene para la jornada laboral en Colombia
Sobre si seguirán dándose recortes, el presidente Petro en su momento explicó que la jornada laboral en Colombia debía bajar de una vez hasta las 40 horas.
Sin embargo, el rechazo de empresarios y algunos sectores políticos ha llevado a que estos cambios no se tengan en cuenta, mientras que los candidatos presidenciales más opcionados no hablan, de momento, de más recortes.
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Finalmente, ya no habrá jornada de descanso por el día de la familia, aunque se habilitan días de descanso siempre y cuando se certifique el uso de la bicicleta como medio de transporte al trabajo.