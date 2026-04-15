Trabajadores en Colombia recibirán beneficio clave en abril: Empresas obligadas a entregarlo

En Colombia, durante el mes de abril, muchos trabajadores reciben un beneficio laboral a cargo de sus empleadores: la dotación. Esta prestación consiste en la entrega de elementos destinados a facilitar el desarrollo de las funciones dentro de la empresa, en condiciones adecuadas y acordes con la naturaleza del trabajo desempeñado.
No obstante, es necesario precisar que este beneficio está dirigido exclusivamente a los empleados que devengan hasta dos salarios mínimos legales mensuales vigentes. Además, su entrega no es ocasional, sino periódica. De acuerdo con lo establecido en el Código Sustantivo del Trabajo, específicamente en los artículos 230 al 234, la dotación debe suministrarse cada cuatro meses, lo que implica tres entregas al año.
La dotación está compuesta, como mínimo, por un vestido de labor y un par de zapatos. Estos elementos deben ser apropiados para las actividades que realiza el trabajador, de modo que contribuyan a su desempeño y a las condiciones de seguridad en el entorno laboral. No se trata, por tanto, de una entrega genérica, sino de una obligación que debe ajustarse a las características del cargo.
Para acceder a este beneficio, el trabajador debe haber cumplido al menos tres meses de servicio continuo antes de cada fecha de corte establecida por la ley. Asimismo, es fundamental que tanto empleadores como empleados tengan en cuenta el calendario legal fijado para la entrega de la dotación. En el caso del primer periodo del año, las empresas cuentan con plazo hasta el 30 de abril para cumplir con esta obligación.
El Código Sustantivo del Trabajo también establece que la entrega de la dotación es de carácter obligatorio para las empresas que cumplan con las condiciones señaladas. El incumplimiento de esta disposición puede acarrear sanciones, dado que se trata de una prestación laboral reconocida por la normativa vigente.
¿Se puede entregar dinero en lugar de la dotación?
En cuanto a la posibilidad de sustituir la dotación por dinero, la legislación es clara. El artículo 234 prohíbe expresamente que esta obligación se cumpla mediante un pago en efectivo. La finalidad de la norma es garantizar que el trabajador disponga de vestuario adecuado para el ejercicio de sus funciones, y no que reciba una compensación económica en su lugar.
Recomendado: Jornada laboral en Colombia será una de las más cortas de América Latina en las próximas semanas
Es importante señalar que los elementos entregados como dotación deben ser proporcionales a las labores desempeñadas. Esto implica que su calidad y características deben responder a las exigencias propias del cargo, asegurando así que el trabajador cuente con las condiciones necesarias para desarrollar su actividad de manera adecuada.