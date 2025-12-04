Por trabajar los festivos en Colombia pagarán bastante más en 2026: Esto debe tenerse en cuenta

Para el año entrante, las personas que deban trabajar los días festivos en Colombia recibirán un mayor pago, dado lo aprobado en la reforma laboral del gobierno Petro.
Varios son los cambios que llega con la nueva norma sobre jornadas laborales, horas extra y compensaciones salariales por destinar el tiempo libre a compromisos laborales.
Indica la norma que, desde el 1 de julio de 2026, el recargo por trabajar en día de descanso obligatorio (dominical o festivos en Colombia) pasará del 80 % al 90 % sobre el valor de la hora ordinaria.
- Antes de julio de 2026: El recargo es del 80 %
- A partir de julio de 2026: El recargo será del 90 %
- A partir de julio de 2027: El recargo pasará al 100 %
Explica la misma reforma laboral que si un trabajador labora un festivo a partir de julio de 2026, su hora de trabajo se pagará al 190 % (100 % de la hora ordinaria + 90 % de recargo).
Más compensatorios por trabajar los festivos en Colombia
Uno de los puntos clave de la nueva ley se centra en que si un trabajador desempeña compromisos laborales en días festivos tiene derecho a que se le pague el recargo más un día de descanso compensatorio remunerado.
La ley también da la posibilidad al empleador de que solo se le pague el recargo, dependiendo de si el trabajo es habitual u ocasional.
Hay, sin embargo, algunas excepciones sobre este cambio por trabajar los festivos en Colombia:
- Si el empleador otorga el día de descanso compensatorio pago por el festivo trabajado (lo cual es obligatorio para el trabajo habitual), el trabajador ya está recibiendo su beneficio y no habría lugar a un segundo recargo
- Las únicas excepciones o exclusiones al pago de horas extras y recargos suelen aplicar a: Trabajadores de dirección, confianza o manejo, ciertos trabajadores en labores discontinuas o intermitentes
- Sin embargo, el derecho al descanso remunerado y al recargo por trabajar el festivo es una regla general que busca proteger al trabajador
De acuerdo con el calendario, habrá 18 festivos en Colombia durante el próximo año, dejando en claro que dos de estos días serán, a diferencia del 2025, entre semana.