Fintech Littio integra en su plataforma el sistema de transferencias inmediatas de Bre-B: conozca los beneficios

El sector financiero en Colombia experimenta una transición que avanza a pasos rápidos. Los modelos convencionales de servicio al cliente y la centralización de la banca que hace unos años tenían como eje las oficinas y las líneas de servicio telefónicas vienen siendo sustituidos por soluciones digitales que responden con agilidad, personalización y alta seguridad a los requerimientos diarios de los clientes.
Bajo este panorama, Littio anunció la integración del servicio con Bre-B, la nueva infraestructura de pagos instantáneos en Colombia que permite enviar y recibir transferencias inmediatas gracias a un sistema innovador respaldado por el Banco de la República.
«Esta alianza nos permitirá reforzar esa transformación que vive el sistema financiero en Colombia, conectando e impulsando una economía digital incluyente, con transacciones seguras, sencillas y accesibles para más de 130.000 colombianos», señala Luis Huertas, cofundador de Littio.
Uno de los principales desarrollos clave que se da en el marco de esta alianza es la simplificación del proceso con las llaves Bre-B, que son alias únicos usando el número de celular, correo electrónico o documento, en lugar de las tradicionales cuentas largas y complejas.
Esto facilita una gestión de movimientos financieros mucho más ágiles y prácticos desde cualquier dispositivo móvil; logrando la consolidación de novedosas experiencias transaccionales y una mejor experiencia de usuario.
Transacciones inmediatas con Bre-B
Bre-B es un sistema que permite hacer transferencias inmediatas y sin fricción entre bancos, billeteras digitales o fintechs. Con este revolucionario método de transacciones, los usuarios ya no dependen de extensos números de cuenta, podrán usar una llave sencilla como número de celular, correo electrónico o alias personalizado para mover el dinero con facilidad y de forma segura.
En este momento, el servicio con Littio se encuentra en fase de registro de llaves y el Banco de la República lo liberará a partir del 9 de octubre.
“Con este servicio, los usuarios podrán recargar el saldo en Littio desde cualquier banco o billetera digital en segundos. Por ejemplo, un usuario que esté en Europa o USA, a las 2am, cuando los bancos tradicionales y casas de cambio están cerradas, podrá recargar su saldo en segundos con Bre-B. Además, los retiros inmediatos desde Littio podrán realizarse en dólares, euros o pesos colombianos sin costos ocultos ni demoras, cuando antes era un ejercicio que podía tomar días, semanas o varias llamadas telefónicas a un consultor bancario”. añade Luis Huertas, de Littio
Finalmente, esta alianza trae beneficios para usuarios de negocios que buscan agilidad y eficiencia en sus operaciones financieras. Podrán realizar cobros y pagos inmediatos, optimizando el flujo de caja y mejorando la experiencia con clientes y proveedores.