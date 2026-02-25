Paga Todo lanza billetera digital para jugar y recibir premios de chance y loterías 

En Colombia, millones de transacciones de bajo monto pasan todos los días por ventanillas de barrios, centros comerciales y cabeceras municipales. Buena parte de ese flujo, al menos en Bogotá y Cundinamarca, se canaliza a través de Paga Todo, la marca con la que opera el Grupo Gelsa y que durante más de dos décadas ha sido protagonista en el negocio de apuestas permanentes, giros y recaudos.
Su presencia territorial no es menor: la compañía tiene operación en todas las localidades de Bogotá y en los 116 municipios de Cundinamarca. Además, es el único concesionario autorizado por la Lotería de Bogotá para la explotación del juego de chance en la capital y el departamento.
Ese alcance le ha permitido convertirse en un actor estructural dentro del ecosistema de juegos de suerte y azar en la Región Capital.
El peso económico de esa operación se refleja en las transferencias al sistema público. Solo en 2025, el Grupo Gelsa aportó más de $69.000 millones al sistema de salud de la Región Capital, recursos provenientes de la explotación de estos juegos. En un país donde los juegos de suerte y azar financian parte del gasto en salud, el volumen de la red no es un dato accesorio: es una variable fiscal relevante.
La nueva billetera digital de Paga Todo
Recientemente, el Grupo Gelsa presentó TodoPay, una billetera digital soportada en la tecnología y licencia de Powwi, una Sociedad Especializada en Depósitos y Pagos Electrónicos (SEDPE) vigilada por la Superintendencia Financiera y fundada en 2017, también propiedad del grupo.
El lanzamiento de una billetera digital por parte de Paga Todo ocurre en un contexto particular. De acuerdo con la encuesta de percepción sobre el uso de instrumentos de pago del Banco de la República, más del 75 % de las transacciones en Colombia todavía se realizan en efectivo, mientras que apenas el 27 % utiliza billeteras digitales.
Esa brecha muestra que, aunque el ecosistema fintech ha crecido con fuerza en los últimos años, el efectivo sigue dominando especialmente en transacciones pequeñas, como pagos de servicios, recargas o apuestas.
Precisamente allí es donde Paga Todo ha construido su base de clientes durante más de 23 años, con un portafolio que supera las 400 soluciones entre giros, corresponsalía bancaria, pagos, recaudos y juegos como Chance, Baloto, BetPlay y loterías nacionales.
La billetera está integrada a la aplicación móvil de Paga Todo, que ya cuenta con más de 400.000 usuarios registrados. Hasta ahora, la app permitía la compra de pines, recargas y apuestas, además de notificar a los usuarios cuando resultaban ganadores. Con TodoPay, la funcionalidad se amplía hacia servicios financieros digitales.
Entre las principales soluciones está la posibilidad de recibir directamente en la billetera los premios de Chance en Bogotá y Cundinamarca, así como premios de loterías a nivel nacional inferiores a $499.999. El objetivo es reducir el manejo de efectivo y agilizar la disponibilidad de recursos para los ganadores.
Además, TodoPay permite transferencias inmediatas entre cuentas Powwi, depósitos y retiros en puntos físicos de Paga Todo y corresponsales a nivel nacional.
La billetera ya está integrada como entidad financiera para pagos por PSE y, desde febrero, estará habilitada para operar a través de Bre-B, ampliando su interoperabilidad dentro del sistema de pagos.
“Paga Todo es la red multiservicios más grande de Bogotá y Cundinamarca, y en sus más de 23 años ha sido fiel a su propósito de resolverle la vida a las personas con más de 400 soluciones en un solo lugar. TodoPay se convierte en ese siguiente paso para seguir consolidando nuestra propuesta de valor al cliente, con una apuesta para fortalecer la inclusión financiera en el territorio”, afirmó Mauricio Chaparro, gerente general del Grupo Gelsa.
Aunque la billetera lleva apenas dos meses en operación, ya reporta 14.000 clientes registrados y más de 10.000 premios reclamados a través de la plataforma, equivalentes a más de $120 millones.