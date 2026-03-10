Flujos hacia mercados emergentes se normalizaron en febrero tras un inicio de año excepcional, según el IIF

El Instituto de Finanzas Internacionales (IIF) reveló que los flujos de portafolio hacia los mercados emergentes experimentaron una moderación durante febrero de 2026.
Tras un enero excepcionalmente fuerte, el dinamismo de los inversores extranjeros regresó a niveles de normalización, marcando una pausa en el ritmo acelerado de asignación de capitales, según el organismo.
De acuerdo con el informe, las entradas totales sumaron US$21.700 millones en el segundo mes del año, una cifra que representa un descenso significativo frente a los US$100.500 millones registrados en enero. El dato más reciente también se ubica por debajo de los US$45.500 millones reportados en febrero del año anterior.
Para el IIF, este ajuste no refleja un deterioro en la demanda de los mercados emergentes, sino una normalización después de un enero atípico impulsado por una combinación de fuertes emisiones tempranas y condiciones favorables del dólar.
Deuda se mantiene como el principal motor
El segmento de deuda continuó siendo el ancla de las asignaciones, captando US$14.300 millones en febrero. El reporte del IIF destaca que la demanda sigue impulsada por estrategias como los planes de pago basados en ingresos, favorecidas por diferenciales de tasas reales atractivos y una volatilidad cambiaria contenida.
No obstante, se observa una clara divergencia geográfica en este rubro, pues mientras los mercados emergentes (excluyendo China) absorbieron US$13.800 millones, China registró apenas US$400 millones en flujos de deuda.
A nivel regional, Asia emergente lideró la captación de deuda con US$5.900 millones, seguida por América Latina con US$4.300 millones, Europa emergente con US$2.600 millones y la región de Medio Oriente y África (MENA) con US$1.500 millones.
En contraste con la deuda, los flujos hacia acciones se desaceleraron de forma más pronunciada, sumando US$7.400 millones en febrero frente a los US$28.000 millones de enero. En este segmento, el posicionamiento de los inversores se volvió más selectivo y sensible a choques sectoriales, de acuerdo con el instituto.
Aquí, América Latina destacó con una entrada de US$6.900 millones en renta variable, impulsada por una mezcla de impulso en materias primas y dinámicas de valoración favorables.
Por el contrario, China captó US$5.200 millones, mientras que el resto de los emergentes sumaron solo US$2.200 millones. Y Asia, en su conjunto, vio salidas netas en acciones debido a la presión de venta en mercados tecnológicos de gran capitalización, particularmente en Corea.
Riesgos en el horizonte
Hacia adelante, el IIF advierte que el panorama se ha vuelto más incierto debido a la escalada de tensiones en el Medio Oriente. La interrupción de infraestructuras energéticas y el cierre del Estrecho de Ormuz han presionado los precios de la energía, lo que podría alterar la trayectoria de la inflación global y retrasar el recorte de tasas de interés.
«En un escenario de menor apetito por el riesgo y un dólar más fuerte, los flujos hacia emergentes seguirán siendo resilientes pero cada vez más diferenciados», concluye el informe, señalando que la credibilidad de las políticas y la fortaleza de los balances de cada país serán determinantes para atraer capitales en los próximos meses.
