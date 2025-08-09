Fortinet, reconocido por Google Cloud como socio del año en modernización de infraestructura para redes

Fortinet fue reconocido con el premio Google Cloud Partner of the Year 2025 en la categoría de Modernización de Infraestructura para Redes. El galardón destaca el trabajo de la compañía para ayudar a las organizaciones a escalar sus operaciones, optimizar el rendimiento y reforzar la seguridad frente a amenazas digitales cada vez más sofisticadas.
Con este premio, Fortinet suma cinco distinciones otorgadas por Google Cloud como Socio Tecnológico del Año, consolidando su relación estratégica en el desarrollo de soluciones de ciberseguridad adaptadas a entornos de nube.
Entre las tecnologías mencionadas está FortiGate VM, un firewall virtual que permite implementar políticas de seguridad consistentes en nubes privadas, públicas y redes de telecomunicaciones, facilitando una arquitectura híbrida y flexible. Esta herramienta ayuda a proteger entornos multinube distribuidos mediante medidas de seguridad escalables.
La compañía también ofrece una plataforma integral para proteger aplicaciones y datos, que incluye soluciones CNAPP (Cloud-Native Application Protection Platform), diseñadas para reforzar la seguridad en nubes públicas y privadas.
A su vez, Fortinet cuenta con una red global de ubicaciones SASE (Secure Access Service Edge), que aprovecha la infraestructura propia y la de Google Cloud para ofrecer acceso remoto seguro y con baja latencia, protegiendo aplicaciones, dispositivos y redes corporativas.
Para facilitar la adopción de sus servicios, la firma lanzó FortiFlex, un modelo de licenciamiento basado en uso que permite a los clientes de Google Cloud ajustar sus inversiones según la demanda. Este sistema también ayuda a reutilizar créditos no consumidos y cumplir con compromisos de gasto en los acuerdos CUD (Committed Use Discount).
Jaime Romero, vicepresidente de marketing de Fortinet, señaló que este premio refleja el esfuerzo de la compañía por ofrecer herramientas que respondan a la complejidad de los entornos en la nube. “Nuestro compromiso con la innovación en seguridad asegura que los equipos cuenten con las soluciones necesarias”.
Con este reconocimiento, Fortinet refuerza su posición en el sector, apostando por el desarrollo de tecnologías para la protección de infraestructuras digitales frente a los nuevos retos del entorno tecnológico.