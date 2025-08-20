La empresa Foton, representada en Colombia por Corautos Andino, anunció oficialmente su ingreso al segmento de buses con el lanzamiento de una nueva categoría de chasises diésel y Gas Natural Vehicular (GNV).
Durante el Encuentro de Transporte Público ExpoTP Acoltés número 24, realizado en el Eje Cafetero, la compañía presentó dos de sus cuatro innovaciones: el Chasis Araña Foton MS y un bus GNV carrozado con Busscar de Colombia.
La iniciativa responde a la visión estratégica de la marca de diversificar su oferta de soluciones de movilidad, capitalizando la experiencia y el respaldo que ostenta en el segmento de camiones livianos, en el cual ocupa el segundo lugar en ventas según cifras del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).
“La experiencia y fortaleza que tenemos en el segmento de camiones, sumada a la escasa oferta de chasises para bus en el país, nos motivó a desarrollar esta línea, partiendo del mismo tren motriz que ha sido tan exitoso y que hoy nos posiciona como la segunda marca en ventas de camiones livianos”, afirmó Luis Andrés Ferrer, director de Investigación y Desarrollo de Corautos Andino.
Estos nuevos modelos, todos equipados con motores Cummins, han sido diseñados para atender las necesidades de transportadores urbanos, intermunicipales y escolares, ofreciendo versatilidad en el carrozado y un rendimiento respaldado por la misma tecnología y durabilidad.
Las ventajas de los nuevos modelos de Foton
Entre las ventajas competitivas de estos nuevos modelos, la compañía destaca motores con mayor torque y potencia frente a otros competidores, un peso bruto vehicular que brinda versatilidad operativa, y el respaldo de una amplia red de servicio posventa y repuestos a nivel nacional compuesta por 20 talleres de servicio y más de 40 almacenes de autopartes.
Además, los transportadores contarán con el programa Clientes VIP, que ofrece beneficios exclusivos y soporte especializado por la compañía.
Estos son los nuevos modelos que se integran al portafolio
Chasis Araña foton busetón GNV
– Motor GNV Cummins B6.7, 230 HP, 900 Nm
– Peso bruto vehicular: 15.500 kg
– Capacidad: hasta 41 pasajeros en servicio intermunicipal y 50 en urbano (según diseño de carrocería)
– Distancia entre ejes: 4.600 mm
Chasis Araña Foton MS
– Motor diésel Cummins F4.5, 212 HP, 805 Nm
– Peso bruto vehicular: 12.200 kg
– Capacidad: hasta 41 pasajeros en intermunicipal y 60 en urbano (según diseño de carrocería)
– Distancia entre ejes: 4.990 mm
Chasis Araña Foton FQR (en desarrollo)
– Motor diésel Cummins F3.8, 170 HP, 588 Nm
– Peso bruto vehicular: 9.500 kg
– Capacidad: hasta 31 pasajeros en intermunicipal y 50 en urbano (según diseño de carrocería)
– Distancia entre ejes: 3.800 mm
Chasis Araña Foton FPR (en desarrollo)
– Motor diésel Cummins F3.8, 170 HP, 588 Nm
– Peso bruto vehicular: 9.500 kg
– Capacidad: hasta 27 pasajeros en intermunicipal y 40 en urbano (según diseño de carrocería)
– Distancia entre ejes: 3.400 mm