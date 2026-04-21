Guerra con Irán dispara precios de preservativos: subirían hasta 30 %

La guerra entre Estados Unidos e Irán ya empieza a sentirse en bienes de consumo masivo. El mayor productor mundial de preservativos, Karex, anunció que se prepara para aumentar los precios entre un 20 % y un 30 %, debido al encarecimiento de su cadena de suministro.
La compañía, proveedora de marcas como Durex y Trojan, atribuyó el incremento al impacto del conflicto en rutas clave del comercio internacional, especialmente por las restricciones en el Estrecho de Ormuz.
El alza está directamente relacionada con el aumento en los precios del petróleo, que ha encarecido los insumos petroquímicos necesarios para producir látex, materia prima esencial en la fabricación de preservativos.
En el último mes, el precio del caucho ha subido 8,5 %, presionando aún más los costos de producción.
“El escenario es muy frágil, los precios están elevados y no tenemos otra opción que trasladar esos costos”, afirmó Goh Miah Kiat, director ejecutivo de la compañía.
El impacto no se limita al látex. Karex reportó aumentos en materiales de empaque, lubricantes como aceite de silicona y aluminio utilizado en envolturas.
Además, el cierre prolongado de rutas marítimas ha duplicado los tiempos de entrega. Los envíos desde Asia hacia Europa y Estados Unidos están tardando hasta dos meses, el doble que antes del conflicto.
La empresa, que produce cerca de 5.000 millones de preservativos al año, aseguró que cuenta con inventarios para cubrir los próximos meses, pero advirtió sobre retrasos en entregas por congestión marítima.