El próximo 28 y 29 de octubre, el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo será el escenario de la nueva edición del World Business Forum Bogotá 2026, un espacio que reúne a directivos y líderes empresariales.
La edición de este año se desarrollará bajo el concepto “Trascender. Creando organizaciones sin límites”, que parte de una premisa: ante un entorno que cambia constantemente, resistir y adaptarse ya no es suficiente.
“Hoy una organización puede tener buenos resultados y aun así quedarse atrás. Trascender exige cuestionar los límites que damos por sentados: cómo lideramos, cómo innovamos, cómo desarrollamos a las personas y qué valor somos capaces de generar más allá de los resultados financieros”, destacó Martha Lucía Maldonado, country manager de WOBI Colombia.
En ese contexto, el World Business Forum propone abordar la transformación empresarial desde cuatro dimensiones conectadas entre sí: liderazgo, innovación, desarrollo personal y negocio.
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Un diálogo con…
Como parte de esa conversación, el evento cuenta con una plantilla de conferencistas de alto nivel, incluyendo al cineasta Francis Ford Coppola, ganador de cinco premios Óscar; Carl Lewis, nueve veces campeón olímpico; y Renée Mauborgne, coautora del bestseller Blue Ocean Strategy.
A esa lista de ‘speaker’ se suman Rita McGrath, profesora de Columbia Business School; el psicológo Efrén Martínez; Tricia Wang, CEO de Advanced AI Society; Scott Anthony, profesor de estrategia en Tuck School of Business, y la empresaria Pilar Jericó.
Esta nueva edición llega después de que el World Business Forum reuniera en Bogotá, en 2025, a más de 1.300 ejecutivos de 260 empresas, con asistentes provenientes de 10 países y un índice de satisfacción del 97 %.
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