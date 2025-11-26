Frisby Colombia recibe buenas noticias desde España: Juez tomó trascendental decisión

El Juzgado Mercantil de Alicante ordenó a la empresa Frisby España suspender de manera temporal el uso de la marca mientras se resuelve el litigio iniciado por Frisby Colombia, que denuncia copia de su identidad visual y riesgo de confusión entre consumidores.
De acuerdo con información divulgada, el Juzgado notificó a Frisby España una medida cautelar que le obliga a detener toda actividad comercial que haga uso de la marca “Frisby”. La orden incluye rótulos en locales físicos, publicidad, página web y redes sociales, mientras avanza el proceso de fondo sobre la titularidad de la marca.
La decisión se adopta tras la demanda de Frisby Colombia, que argumenta que la cadena española estaría utilizando un nombre, logo, tipografía y colores prácticamente idénticos a los de la marca pereirana, generando confusión y aprovechamiento indebido de su reputación construida durante décadas en el país.
Según la información conocida, la medida cautelar busca evitar un “perjuicio irreparable” a la compañía colombiana mientras los jueces deciden de fondo quién tiene derecho a explotar la marca en territorio europeo. Frisby España puede recurrir la decisión ante la Audiencia Provincial, pero debe acatar la suspensión mientras se resuelve el recurso.
Un conflicto que empezó en 2024
El pleito por la marca Frisby en Europa se remonta a mayo de 2024, cuando la cadena colombiana denunció públicamente que una empresa española había registrado la marca “Frisby” para operar restaurantes de pollo frito en España, usando elementos visuales muy similares a los de la enseña original.
El caso se hizo viral en redes sociales luego de que se difundieran fotos del local en España con un logo rojo y amarillo, un personaje de ave caricaturizada y una composición gráfica que recordaba de forma evidente a la marca colombiana. Frisby Colombia aseguró entonces que nunca había otorgado franquicia ni licencia alguna en Europa y anunció acciones legales ante autoridades europeas de propiedad industrial.
A partir de allí se activaron varios frentes jurídicos:
- Un procedimiento de nulidad de la marca ante autoridades de propiedad industrial en Europa.
- Demandas civiles en España por presunta competencia desleal y vulneración de derechos marcarios.
- Solicitudes de medidas cautelares para frenar el uso de la marca mientras se decide el caso de fondo.
Frisby Colombia ha sostenido ante las autoridades europeas que el registro de la marca en España se hizo de mala fe, aprovechando la notoriedad de la cadena de pollo frito en Colombia y en la diáspora latina. La empresa argumenta que su marca tiene reconocimiento internacional y que existía intención de expandirse a Europa, por lo que el registro español vulneraría sus derechos previos.
Del otro lado, Frisby España ha afirmado en entrevistas a medios que su registro es válido, que actuó dentro del marco legal europeo y que existen otros procesos en curso que podrían incidir en la decisión definitiva sobre la titularidad de la marca. La compañía española incluso pidió suspender el proceso de nulidad de la marca mientras se resuelven esos otros procedimientos, según recogió recientemente la revista Cambio.
Con la decisión del Juzgado de Alicante, considera que hay indicios suficientes de posible afectación a la marca original como para ordenar la suspensión de uso mientras se decide quién tiene la última palabra sobre el nombre “Frisby” en Europa.